Ucraina construieşte un terminal LNG în regiunea Odessa

Ucraina construiește un terminal LNG în regiunea Odessa

Guvernul Ucrainei a aprobat studiul de fezabilitate pentru construcția unui terminal de gaze naturale lichefiate (LNG) în regiunea Odessa. Lucrările la prima linie a terminalului vor începe în 2013. Până în 2015, acesta va ajunge la capacitatea de procesare de 5 miliarde metri cubi de gaze pe an. Capacitatea finală va fi de 10 miliarde metri cubi.Actuala rețea de transport a gazelor din Ucraina are capacitatea de 178,5 miliarde metri cubi pe an. Prin ea se transportă 70% din gazele Rusiei care ajung în Europa.Utilizarea viitorului terminal va duce la scăderea cu 15 - 20% a prețului gazelor importate de Ucraina. În mod curent, ea plătește 426 dolari pe mia de metri cubi de gaze rusești.Proiectul se ridică la un miliard de dolari și va fi realizat printr-un parteneriat public-privat.În mai 2012, guvernul Ucrainei a anunțat semnarea unui acord cu Azerbaidjanul privind aprovizionarea cu 10 până la 15 miliarde metri cubi pe an, prin terminalul LNG. Construcția gazoductului trans-caspic, proiect în care Ucraina e gata să investească 790 milioane euro, va permite Ucrainei să transporte gazele, cu navele specializate, din portul georgian Kulevi la noul său terminal LNG.