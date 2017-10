TVA de 9% la alimente încă de la sfârşitul anului!?

TVA de 9% la alimente încă de la sfârșitul anului!?

Construcția bugetului pe 2013 va începe cu un TVA de 9% la alimente, dacă această măsură nu va fi implementată chiar din acest an, a declarat ieri ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. „Suntem în discuții, discutăm zi de zi cu Ministerul de Finanțe și sper ca după misiunea Fondului Monetar Internațional din data de 25 iulie să putem să prezentăm un grafic foarte clar de implementare a TVA redus la produsele alimentare, de 9%. Eu personal îmi doresc chiar din acest an, pe două zone, morărit și panificație, să introducem acest TVA redus, pentru că acolo este evaziunea cea mai mare în agricultură”, a spus ministrul la seminarul Mediafax Talks about European Funds.