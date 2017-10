Turiştii sezonului estival 2013 s-au călcat în picioare, dar au cheltuit mai puţin

Turiștii sezonului estival 2013 s-au călcat în picioare, dar au cheltuit mai puțin

Vara aceasta au ajuns pe litoral în jur de două milioane de turiști, cifră similară cu cea avansată și anul trecutA fost aglomerație mare pe litoral și în această vară, iar câștigătoare la mai toate capitolele a fost desemnată, bineînțeles, Mamaia. Aici au ajuns mai mulți turiști cu 5% față de anul trecut, așa aproximează asociațiile din turism, așadar lucru bun nu doar pentru hotelieri, ci și pentru ceilalți agenți economici din stațiune. Din păcate, profiturile nu au fost și ele la fel de mari ca anul trecut. Românii au fost ceva mai chibzuiți, căci bugetele pentru mâncare, distracție și diverse cumpărături au fost mai mici.„Avem o creștere ușoară pe Mamaia, până în 5% însă, nu mai mult, și o scădere destul de accentuată pe sudul litoralului, din păcate. Eforie se menține la același nivel, este în permanență pe locul doi, ne urmărește îndeaproape pe noi, cei de la Mamaia. Din păcate, volumul veniturilor pe care le-au încasat operatorii din turismul de pe litoral a scăzut. Românii au cumpărat mai puțin, chiar dacă au cumpărat serviciul de cazare, au cheltuit mai puțin pe masă, pe agrement sau pe alte atracții. Nu avem încă o centralizare a numărului de turiști tocmai pentru că, așa cum se știe, nu dispunem, din păcate, de un sistem de numărare a turiștilor. Mă feresc de cifre, pentru că Poliția are un sistem propriu de raportare, INS-ul raportează cifre mult mai târziu, după multe luni, și oricum noi am spus mereu că nu sunt reale, dar au fost în jur de două milioane, cel puțin”, a declarat Corina Martin, președintele Asociației Litoral - Delta Dunării, la deschiderea Târgului de turism „Bursa Litoral - Delta Dunării 2014”, care are loc la Pavilionul Expozițional din Mamaia.Potrivit acesteia, și durata medie a sejurului a scăzut puțin vara aceasta: „Românii au venit pe litoralul românesc, dar au stat mai puține nopți. Ține de puterea de cumpărare, ține de bugetul pe care fiecare familie a reușit să-l aloce pentru vacanță. Important este că se menține această atitudine ofensivă, începând de anul trecut mai ales, față de litoralul românesc. Nu am mai auzit atât de multe comentarii negative, cum se întâmpla în alți ani. În acest an, datorită evenimentelor pe care le-am organizat, am reușit să avem o imagine mai bună pentru litoralul românesc. Sper să se mențină”.Tarife neschimbate pentru 2014O veste bună pentru români este aceea că pentru sezonul estival 2014 nu se anunță creșteri de prețuri la cazare. „Se menține același nivel de tarife. Nu avem motive să ne gândim la creștere. Trebuie să fim precauți, și cred că prudența este cuvântul de ordine în businessul din turismul românesc, în acest moment”, a precizat Corina Martin.Se anunță deja creșteriSezonul estival 2013 a fost unul destul de bun pentru operatorii din turism, dar sunt premize ca 2014 să fie și mai bun. Cu două condiții, însă. Lucia Morariu, președintele ANAT a precizat ieri, la deschiderea Târgului de turism „Bursa Litoral - Delta Dunării 2014”, că s-ar putea înregistra o creștere de 10% a numărului de turiști, față de acest an, dacă vor fi gata la timp cataloagele cu ofertele sezonului viitor și dacă vremea va fi una plăcută: „Dacă reușim ca păstrarea tarifelor să fie o regulă pentru tot litoralul și, într-adevăr, într-o lună de zile să avem cataloagele finalizate, eu cred că numărul turiștilor va crește anul viitor cu cel puțin 5%. Și dacă ne mai ajută puțin și vremea, care nu ne-a ajutat foarte tare în acest an, putem spera la o creștere de plus 10% față de ce s-a întâmplat în acest an pe litoral”.