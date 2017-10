Turismul rural se împiedică în gropile României

Turismul rural a fost renegat prostește de România. A ajuns un produs de nișă, deși se potrivește perfect cu țara noastră agrară. Degeaba tot încercăm să ne lăudăm cu litoralul. Nu este Ibiza, nu este Monte Carlo. Te fugăresc câinii prin stațiuni, riști să fii furat cu totul la orice oră, îți petreci vacanța printre șantiere de construcții și clădiri pseudo-rezidențiale. Plătești mult, pentru servicii mediocre. Nu e nicio surpriză că turiștii străini ne ocolesc. Ei caută altceva. Iar acel ceva este izolat în România, din cauza infrastructurii medievale și lipsei proiectelor. Oficialii Ministerului pentru Turism & Co spun că turismul rural nu are nicio șansă de dezvoltare, cel puțin în următorii patru ani, timp în care vor fi implementate mai multe mega-proiecte de infrastructură. Totuși, există români și străini care continuă să își petreacă vacanțele în pensiuni de la țară, ținând acest segment pe linia de plutire. Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC) a lansat, în această toamnă, a XII-a ediție a programului „Vacanță la țară”, prin care pot fi contractate sejururi în sate românești, la prețuri extrem de mici. Oferta cuprinde peste 30 de localități, din județele Alba, Argeș, Brașov, Buzău, Covasna, Gorj, Harghita, Neamț, Vrancea, Sibiu și Suceva. Într-o pensiune de două margarete, un sejur de cinci zile costă 150 lei/persoană. În pensiunile de trei și patru margarete, pachetul costă 195 lei/persoană. Nici agențiile locale de turism nu ocolesc turismul rural. Pentru Crăciunul și Revelionul 2009, pachetele de patru-cinci zile costă între 1.000 și 3.000 lei/persoană. Cele mai căutate zone rămân, și în acest an, Valea Prahovei, Poiana Brașov și pensiunile din Bucovina. Pensiunile sunt preferate de cei mai mulți români, în principal datorită prețurilor mai mici, de maximum 2.000 lei/persoană. Destul de scump, totuși, când știi că un sejur de revelion în Grecia costă de la 200 euro în sus. Evident, există și pachete scumpe, de peste 1.500 euro, însă Egipt, Tunisia, Malta, Cipru sau Dubai nu pot fi comparate cu Valea Prahovei.