Turismul pe litoral a crescut cu 20% în 2007

Sezonul estival recent încheiat a adus o creștere a circulației turistice pe litoral cu până la 20%, a anunțat, ieri, la Mamaia, Lucia Morariu, secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerțului, Turismului și Profesiunilor Liberale. Declarația a fost facută cu ocazia deschiderii Bursei de Turism Litoral 2008, organizată de către Aso-ciația Patronală Mamaia în colaborare cu Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Potrivit ministrului, motivele care au stat la baza acestor rezultate au fost vremea favorabilă de pe timpul verii, cei 100 de km de autostradă în plus, contractele ferme și prețurile foarte echilibrate din sezon. La acestea se adaugă bursa de contractare organizată în luna septembrie a anului trecut. „Este foarte important să înțelegem că dacă bursele de contractare nu se vor încheia în mod eficient cu contracte serioase, cu prețuri echilibrate, nu vom fi în măsură să obținem aceleași rezultate pe care le-am obținut în acest an. Sunt destul de mulțumită pentru că am aflat, recent, că cel puțin 50% din hotelieri au ales să riște și să ofere tour-operatorilor prețuri de contract. Pe de altă parte, ei ar trebui să se gândească și la piața internațională, deși ne aflăm într-o situație nefericită din acest punct de vedere”, a declarat Lucia Morariu. De asemenea, oficialul a ținut să atragă atenția hotelierilor și agenților economici din turism cu privire la problemele cu care stațiunile de pe litoral se confruntă de ani de zile. La acest capitol secretarul de stat a subliniat problemele de ambient, de curățenie, a amintit de câinii comunitari, dar și de calitatea serviciilor. „Chiar dacă hotelierii au costuri mari cu utilitățile și materia primă, pe turist nu îl interesează acest lucru, ci doar un raport calitate - preț. Și aici trebuie să fim foarte atenți pentru că structura echilibrată a prețurilor pe litoral pentru sezonul 2007 a dat roade”, a concluzionat oficialul. La Bursa de Turism Litoral 2008, organizată de Asociația Patronală Mamaia, ce se desfășoară în perioada 19-20 septembrie în stațiunea Mamaia și în perioada 21-22 septembrie în stațiunea Neptun, participă aproximativ 100 de unități hoteliere și agenții de turism. Contrar așteptărilor celor prezenți, organizatorii au ținut să precizeze că nu vor face nici un fel de estimare a prețurilor finale care vor fi practicate în sezonul estival de anul viitor întrucât mai sunt unele aspecte de lămurit, cum ar fi evoluția prețurilor la alimente, utilități, precum și politica guvernamentală cu privire la normele salariale. Din primele estimările făcute de reprezentanții ANAT, pentru anul viitor tarifele se vor majora cu un procent cuprins între 5 și 7%, în cazul cel mai nefericit fiind vorba de o scumpire cu până la 10%. 