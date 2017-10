Hotelierii au concluzionat

Turismul de pe litoral a fost relansat în 2007

Ieri, în stațiunea Mamaia, a avut loc întâlnirea de sfârșit de an a Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului – „Litoral”, prilej cu care reprezentații acesteia au făcut o scurtă trecere în revistă a principalelor activități derulate în primele opt luni de activitate și au stabilit programul de acțiuni care trebuie derulate în 2008. Relansarea turismului „Asociația și-a făcut pe deplin datoria de promotor al litoralului. Astăzi (n.r. - ieri), împreună cu ceilalți membri ai asociației am stabilit prioritățile pentru anul viitor, astfel încât să continuăm campania de promovare și în 2008. Din punctul nostru de vedere, sezonul estival din acest an a reprezentat un succes și totodată momentul relansării litoralului românesc. La baza acestor afirmații stau cifrele care arată o creștere a numărului de turiști. Din nefericire pentru noi, la baza aceste creșteri stau tot turiștii români întrucât, în cazul celor străini, trebuie să recunoaștem, cifrele au fost mai mici decât în alți ani”, a declarat, Corina Martin, președintele Asociației „Litoral”. Ca o noutate, tot în scopul promovării litoralului și contrar așteptărilor, stațiunea Mamaia ar putea găzdui ediția din acest an a revelionului lucrătorilor din turism. Evenimentul a fost programat pentru data de 26 ianuarie 2008. „Deocamdată suntem încă la stadiul de discuții pentru că mai sunt câteva aspecte de pus la punct. Cert este că majoritatea reprezentanților agențiilor de turism și-au exprimat opțiunea în favoarea litoralului, ceea ce vine ca o recompensare a eforturilor depuse până în prezent”, a adăugat președintele. La polul opus, reprezentanții Asociației „Litoral” au criticat activitatea instituțiilor centrale care, în opinia lor, până în momentul de față, nu au arătat o foarte mare susținere față de turismul de pe litoral. „Lucrurile ar fi stat mult mai bine dacă autoritățile centrale ar fi acordat mai mult sprijin în încercarea noastră de a atrage pe litoral și turiștii străini prin promovarea acestuia peste hotare. Tocmai din acest motiv, am decis să participăm la cât mai multe târguri internaționale”, a subliniat Corina Martin. Sprijin de la aeroport O altă problemă cu care s-a confruntat turismul de pe litoral de-a lungul anilor a fost ce a căilor de acces către stațiuni. Astfel, pornind de la starea drumurilor și până la lipsa unui aeroport care să permită aterizarea avioanelor cu turiști, hotelierii au criticat la unison lipsa de reacție a autorităților. Lucrurile par să-și fi găsit în sfârșit o rezolvare, cel puțin în ceea ce privește asigurarea accesului pe litoral prin aer, după atragerea în asociație a Aeroportului Constanța. Potrivit președintelui asociației, în prezent, se poartă discuții cu reprezentanții Aeroportului Constanța pentru acordarea sprijinului necesar în acest sens. „Dorim să stabilim o legătură cât mai strânsă cu aeroportul, pentru că el ne poate asigura o nouă cale de acces pentru turiștii care vor veni pe litoral. De asemenea, dorim să introducem două linii charter, una pentru turiștii constănțeni care vor să plece în vacanțe și una pentru turiștii care vor veni pe litoral, precum și atragerea companiilor aeriene low-cost”, a încheiat Corina Martin. Printre activitățile în care s-a implicat Asociația „Litoral” în cele opt luni de activitate, se numără participarea la o serie de târguri de profil organizate la nivel național, contribuirea la organizarea unui seminar pe probleme de turism, colaborarea cu Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului, Turismului și Profesiilor Liberale în acțiunea de clasificare a stațiunilor de pe litoral și demer-surile făcute către Ministerul Mediu-lui și Dezvoltării Durabile pentru adoptarea unor măsuri concrete pentru combaterea efectelor negative ale fenomenului de invazie algală. La acestea se mai adaugă implicarea în organizarea progra-mului „Litoralul pentru toți” și în organizarea „Bursei Litoral - 2008"