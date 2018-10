Turcii sunt invitați să deschidă unități de producție în Constanța

După 1989, românilor le-ar fi fost greu fără Turcia. Timp de aproape trei decenii, turcii ne-au predat lecția economiei de piață. După dezmembrarea CAP-urilor și IAS-urilor, pe timpul îndelungatei reforme funciare, ne-am hrănit cu cartofi, ceapă și morcovi turcești. În fostele ferme legumicole, creșteau doar bălării și se cultivau… afaceri imobiliare.Chiar și astăzi, în extrasezon, mâncăm roșii, ardei și castraveți din serele și solariile Turciei.Poate vă mai amintiți, stimați cititori, că, prin anii Ž90, întreprinzătorii turci au invadat Constanța cu cuptoare electrice de făcut pâine. Abia văzându-i ce succes au, românii și-au amintit că știu și ei să coacă pită.După 1989, textiliștii turci i-au îmbrăcat pe români, întrucât industria națională ajunsese o zdreanță. Pe vremea aceea, Turcia era croitorul Europei, loc pe care, după anul 2000, a fost nevoită să-l cedeze Chinei. Abia în ultimii zece ani, producătorii români au început să se afirme pe piața internă.Din 1990 și până în prezent, un fluviu de fier vechi a curs dinspre portul Constanța spre Turcia. România a devenit un furnizor major de deșeuri pentru combinatele siderurgice turcești, întrucât marfa nu are căutare pe piața internă.Dacă faci o plimbare prin Constanța, vei întâlni, la tot pasul, firme ale întreprinzătorilor turci: magazine alimentare, fast-food-uri, măcelării, patiserii, restaurante, service-uri auto, agenții de turism, companii de operare portuară, unități de învățământ și multe altele. Mai toate sunt afaceri serioase, solide, prospere. În județul nostru funcționează 514 firme cu capital turcesc, iar la nivel național sunt înregistrate 15.312 astfel de firme, cu un capital total de 776,991 milioane de dolari.Turcia s-a dovedit a fi nu doar un partener de afaceri serios, în toți acești ani dificili pentru România, ci și un bun profesor. Noi, românii, am învățat multe de la întreprinzătorii turci, mai ales în privința respectului față de muncă și față de clienți, a corectitudinii în relațiile de afaceri.★ ★ ★Din aceste considerente am fost încântat să asist, joi, 11 octombrie 2018, la reuniunea dedicată parteneriatului de afaceri româno-turc, organizată de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța și Camera de Comerț și Industrie Iskenderun din Turcia.La eveniment au fost prezenți Sulhi Turan – consulul general al Turciei la Constanța, Levent Hakki Yilmaz – președintele consiliului de administrație al CCI Iskenderun, Okan Belli – președintele adunării generale a CCI Iskenderun, Faruk Rende – consulul onorific al României în districtul Hatay și o delegație de 14 oameni de afaceri din Turcia. Partea română a fost reprezentată de Dănuț Jugănaru – directorul general al CCINA și un pluton de 23 reprezentanți ai unor firme constănțene, din diverse domenii de activitate.În deschiderea reuniunii, Dănuț Jugănaru a făcut o largă prezentare a economiei județului nostru, a oportunităților de investiții pentru oamenii de afaceri turci, le-a vorbit oaspeților despre avantajele oferite de portul Constanța, printre care regimul de zonă liberă. El i-a invitat să deschidă firme mixte la Constanța, în special în domeniul prelucrării materiilor prime, produsele acestora putând fi vândute în întreaga Uniune Europeană ca produse europene. Totodată, și-a exprimat speranța că discuțiile între specialiștii celor două țări privind deschiderea unei linii de navigație ro-ro, între Turcia și portul Constanța, se vor încheia cu succes.Jugănaru i-a informat pe oamenii de afaceri turci că CCINA oferă servicii de consiliere pentru înființarea firmelor și că ofertele lor de parteneriat vor fi aduse la cunoștința posibililor parteneri din județul Constanța și din afara lui.Camera de Comerț și Industrie Iskenderun are un număr de aproximativ 6.000 de membri, a precizat Levent Hakki Yilmaz. Vorbind despre districtul Hatay, el a arătat că principala sa activitate economică o reprezintă industria oțelului. În Hatay se produc anual 16,7 milioane tone de produse din oțel (30% din producția de oțel a Turciei). Hatay-ul este, de asemenea, unul dintre marii producători de filtre auto ai lumii, acestea fiind livrate în numeroase țări. Districtul este, totodată, al doilea producător și exportator de produse agricole, de fructe și legume, al țării. Transporturile, sectorul logistic și turismul sunt, de asemenea, puternic reprezentate, iar Iskenderun este cel mai mare și mai modern port de la Mediterana.Exporturile districtului Hatay în România sunt de 115,499 milioane de dolari pe an, în vreme ce importurile sale din România sunt de numai 2,565 milioane de dolari.„Interesul nostru comun este să crească atât exporturile, cât și importurile”, a precizat Levent Hakki Yilmaz.În cadrul parteneriatului, cele două camere de comerț și industrie din Constanța și Iskenderun au semnat un protocol de cooperare, iar reuniunea s-a încheiat cu o sesiune de discuții față în față, între oamenii de afaceri turci și români.