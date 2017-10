Turcia tremură. O "bombă ecologică" se îndreaptă spre portul Izmir

Tancul petrolier - rafinărie „Kuito” a părăsit Angola și se îndreaptă spre portul Izmir, pentru a fi dezmembrat. Potrivit ecologiștilor turci, nava este încărcată cu un material radioactiv. Baran Bozođlu, șeful Camerei Ingi-nerilor de Mediu, a cerut ca nava să fie interceptată înainte de a intra în apele turcești și investigată.El a avertizat: „Un pericol mare se apropie de Turcia!” și a afirmat că a informat Garda de Coastă și Minis-terul Transporturilor. Baran Bozođlu susține că autoritățile ar trebuit să avertizeze publicul că nava se apropie de Turcia, dar ignoră acest aspect. Șeful Camerei Inginerilor de Mediu a precizat că potrivit unui raport publicat în 2013, nava are capacitate de a rafina 100.000 de tone de petrol și are la bord deșeuri înalt radioactive și materiale periculoase. „După intrarea în apele teritoriale turcești, va fi imposibil ca nava să fie întoarsă din drum, din cauza costurilor uriașe”, a spus Bozođlu. Potrivit informațiilor existente în piață, nava a rafinat petrol începând din 1979. Activitatea în Angola a început-o în anul 2000. A rafinat 100.000 de barili pe zi și are capacitatea de 1,4 milioane barili.Contractul dintre oficialitățile din Turcia și Guvernul Angolei are pre-vederi referitoare la riscul radioactiv și la faptul că, dacă se va descoperi material radioactiv la bord, nava va fi trimisă înapoi, a afirmat Bozođlu. Potrivit mediei din Turcia, nava a fost achiziționată la un preț de 250 de dolari pe tonă, la jumătatea prețului de scrap din India sau Bangladesh.