Turcia relansează serviciul de linie Ro-Ro Pendik – Constanţa

Turcia relansează serviciul de linie Ro-Ro Pendik – Constanța

România ar trebui să le mulțumească agenților economici turci și ministrului transporturilor, afacerilor maritime și comunicațiilor, Binali Yęldęręm, că nu au renunțat la înființarea liniei Ro-Ro, Pendik - Constanța. Aveau toate motivele să o facă. Vama Agigea, care nu are nicio treabă cu Codul Vamal European, după cum a rezultat din ancheta internațională realizată de ziarul „Cuget Liber”, a provocat suspendarea liniei de navigație chiar după primul transport, din 20 noiembrie 2011.Turcii, în loc să se simtă jigniți că vameșii români și-au bătut joc de camionagii de pe 25 de TIR-uri, ținându-i timp de patru zile într-un țarc, în condiții inumane, au decis să continue proiectul.Printr-un comunicat de presă postat pe site-ul său, compania de shipping, U.N. Ro-Ro Ęțletme-leri A.Ț., ale cărei nave vor asigura transportul pe această rută, a anunțat că serviciul de linie Pendik - Constanța va fi deschis oficial, pe 9 decembrie 2011, printr-o ceremonie la care va lua parte ministrul Binali Yęldęręm.Din comunicatul de presă reiese că navele Ro-Ro vor circula după următorul program (diferit de cel inițial): plecare din Pendik spre Constanța, în zilele de miercuri, vineri și duminică; plecare din Constanța spre, Pendik, în zilele de luni, joi și sâmbătă.Pentru promovarea noului serviciu, armatorul a lansat pro-moția „Bine ați venit la Constanța Line”, care va dura până la sfârșitul anului. În cadrul ei, se acordă un bilet de transport bonus la fiecare trei bilete plătite de o companie. În plus, se oferă rabaturi la rezervările on-line.Prețurile de transport au rămas neschimbate. Astfel, tariful (dus-întors) pentru transportul pe mare al unui semi-trailer este de 725 euro, pentru o unitate com-pletă - 875 euro, iar pentru un vehicul lung - 975 euro. La transportul într-o singură direcție, tarifele sunt mai mici în cazul exporturilor și mai mari, la mărfurile de import.Pentru a evita vreo surpriză din partea vameșilor români, U.N. Ro-Ro Ęțletmeleri A.Ț. a informat transportatorii rutieri asupra procedurilor de tranzit solicitate de Vama Constanța.„Cuget Liber“ a încercat să obțină informații din partea oficialităților din România referitoare la evenimentul din 9 decembrie. „Nu cred că doamna ministru Anca Boagiu va participa la ceremonia din Turcia. Are alt program în acea perioadă” - a comunicat biroul de presă al Ministerului Transporturilor.La Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă, care are în administrare terminalul în care acostează Ro-Ro-urile turcești, nu se știe nimic despre reluarea transportului de linie și ceremonia din Pendik.Să sperăm că absența românilor de la festivitatea oficială nu va fi de rău augur pentru acest proiect de interes național pentru țara noastră. Dacă Vama Agigea îl va bloca din nou, fiți siguri că Turcia va renunța el. Turcii sunt cunoscuți ca un neam tolerant, dar nu trebuie abuzat de răbdarea și prietenia lor.