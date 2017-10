Turcia, cea mai căutată destinaţie pe timpul verii

Turcia, cea mai căutată destinație pe timpul verii

Ştire online publicată Marţi, 20 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În topul vânzărilor de vacanțe pentru perioada de vară se menține în continuare litoralul turcesc, a anunțat astăzi cea mai mare agenție de turism din România după cifra de afaceri. 67% dintre solicitările de vacanțe primite includ Antalya printre opțiuni iar în vara anului 2013 Happy Tour va trimite nu mai puțin de 7000 de români într-un sejur în Turcia.Sejururile în Antalya încep de la 350 euro / persoană / 7 nopți și pot ajunge chiar și la 3.000 euro / persoană la resorturile de 5 stele ultra all-inclusive. Antalya este preferată de turiștii români care călătoresc cu familia, aceștia optând pentru servicii all inclusive sau chiar ultra all inclusive.Pe lângă Antalya, turiștii români au ales să își petreacă vacanța de vară și în destinații precum insulele grecești, în special Mykonos, Santorini, Corfu, Creta dar și insulele baleare, Palma de Mallorca sau în Tenerife.„Pentru acest sezon de vară am observat o schimbare considerabilă în comportamentul turistului român. În primul rând turiștii au profitat de ofertele de tip early bird lansate la începutul anului și și-au rezervat vacanța de vară încă din primele luni ale anului, beneficiind de reduceri de până la 40%. În anul 2013 turiștii noștri au ales condiții de cazare mai bune și vacante mai scumpe”, a declarat Mădălina Grosu, reprezentantul agenției de turism.