Tunisienii îşi caută parteneri de afaceri la Constanţa

Tunisienii își caută parteneri de afaceri la Constanța

Ieri a avut loc, la Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA), o sesiune de întâlniri bilaterale între mai mulți oameni de afaceri tunisieni și constănțeni. Acțiunea a fost organi-zată de CCINA, în colaborare cu Asociația de Promovare a Schimburilor Bilaterale România - Africa de Nord, cu sprijinul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și a Biroului de Promovare Comercial - Economică din Tunisia.„Sperăm că este un nou început. Suntem foarte curioși de ofertele pe care ni le va face delegația tunisiană“, a precizat președintele CCINA Constanța, Mihai Daraban, în deschiderea evenimentului. Acesta a menționat că prezența tunisiană în județul Constanța nu este tocmai semnificativă - doar trei firme. Au un capital subscris de doar 71.000 lei, undeva la 17.000 euro însă, așa după cum a precizat și Mihai Daraban, capitalul subscris niciodată nu a reprezentat amploarea reală a investițiilor. Se speră totuși ca numărul firmelor tunisiene care încheie diverse contracte de colaborare cu firme constănțene, sau de ce nu, care pornesc aici o afacere, să crească. Județul Constanța are multe atuuri. „Județul Constanța este poate cea mai complexă și dezvoltată zonă din punct de vedere economic. Avem niște domenii de activitate care se regăsesc exclusiv la Constanța“, le-a transmis Mihai Daraban tunisienilor.v v vCele șapte firme din delegația tunisiană își desfășoară activitatea în domenii de activitate ca fabricarea de etichete pentru industria textilă, comerț internațional agroalimentar (cereale, ulei de măsline, pește congelat, conserve din pește), comerț cu materiale de construcții (cherestea, produse metalurgice, articole sanitare etc), comerț cu ridicata, echipamente industriale și piese de schimb pentru domeniul mecanic, artizanat și turism, materiale electrice (grupuri electrogene și transformatoare de putere), tâmplărie (uși și ferestre de lemn), case din lemn.Secretarul general al Camerei de Comerț și Industrie din Tunisia, Sanhaji Abderrazak, a subliniat faptul că relațiile comerciale cu România au fost întotdeauna excelente, în toate domeniile. Vizita la Constanța are însă ca scop înnoirea relațiilor de cola-borare și crearea altora noi.„Contactele care vor avea loc în cadrul întâlnirilor directe sunt convins că vor duce la elaborarea de contracte fructuoase pentru ambele țări“, a precizat Sanhaji Abderrazak înaintea sesiunii de întâlniri bilaterale.