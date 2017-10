Tu la ce dealer auto îţi duci tichetul Rabla? Iată paşii pe care trebuie să-i urmezi

Tu la ce dealer auto îți duci tichetul Rabla? Iată pașii pe care trebuie să-i urmezi

Constănțenii care deja au intrat în posesia tichetelor Rabla (dar și cei care așteaptă viitoarele suplimentări) și intenționează să-și cumpere o mașină nouă au de unde alege! Majoritatea dealerilor auto din Constanța și-au deschis larg porțile și oferă zeci de variante pentru toți cei care, ajutați și de voucherul de 6.500 de lei, speră să-și parcheze în fața locuinței autoturismul dorit. Astfel, își așteaptă cumpărătorii repre-zentanții de vânzări de la Rădăcini Motors Constanța, Țiriac Auto Constanța, Toyota Constanța, cei de la reprezentanța Dacia Renault Nissan Constanța, Auto Grup Constanța, Cardinal Motors Constanța, Motorex, Expocar Trade sau Exclusiv Auto, iar lista poate continua.Iată și care sunt principalii pași pe care trebuie să-i urmeze constănțenii care vor neapărat un autoturism nou: Astfel, pentru înscriere, proprietarul depune la producătorul validat următoarele documente: actul care îi atestă identitatea și domiciliul sau reședința în România, în original și în copie; tichetul, în original; documentele aferente tichetului (certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizată; cartea de identitate, în copie legalizată; certificatul de distrugere, în copie legalizată; certificatul de radiere, în original; procesul verbal de custodie, în copie legalizată, documentul emis de către colectorul validat și care atestă plata contravalorii deșeurilor feroase și neferoase conținute de autovehiculul uzat, în copie); în situația în care tichetul nu a fost eliberat pe numele persoanei care se înscrie, aceasta trebuie să depună și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original.Termene de respectatProducătorul validat verifică autenticitatea documentelor prezentate, precum și concordanța datelor cuprinse în acestea. După constatarea îndeplinirii condițiilor de înscriere, producătorul validat eliberează proprietarului nota de înscriere. Responsabilitatea înscrierii proprietarului revine în exclusivitate producătorului validat, care răspunde și de corectitudinea și realitatea datelor înscrise în cuprinsul notei de înscriere. Termenul de valabilitate a notei de înscriere este de cel mult 90 de zile lucrătoare de la emitere.Documentele prezentate în original se restituie proprietarului înscris, cu excepția tichetului, certificatului de radiere și, după caz, certificatului de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local.Cu excepția tichetului, documentele depuse de către proprietarul înscris rămân în păstrarea producătorului validat cel puțin 60 de luni de la data de 31 decembrie a anului de desfășurare a programului.Producătorul validat garantează comercia-lizarea autovehiculului nou sub beneficiul primei de casare proprietarului înscris care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a prezentat tichet autentic; a prezentat documente autentice și datele din cuprinsul acestora sunt reale și corecte; achiziționează autovehiculul nou în termenul de valabilitate a notei de înscriere.În cazul în care achiziționarea autove-hiculului nou nu se realizează din culpa exclusivă a producătorului validat, acesta are obligația de a oferi proprietarului înscris, în maximum 90 de zile de la data de 31 decembrie a anului de desfășurare a programului, posibilitatea achiziționării unui autovehicul nou, din al cărui preț de comercializare se va scădea cuantumul primei de casare.În termenul de valabilitate a notei de înscriere, producătorul validat și pro-prietarul înscris efectuează formalitățile de vânzare - cumpărare și predare - primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din prețul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare.