Tu cu cine pleci în pelerinaje? Iată de ce ANAT le transmite mai marilor Bisericii că păcătuiesc

Bravo Anat pentru curaj. Mai am o intrebare pentru Cuget liber si sper ca si in cazul parcarilor personale sa faca si aici un reportaj: duminca trecuta, in toate bisericile din subordinea arhiepiscopiei Tomisului, la sfarsitul slujbelor, preotii au fost obligati sa citeasca un comunicat, emis de arhiepiscopie, in care se aduceau tot felul de insulte si acuzatii parintelui Stefan de la Topraisar, pe seama cazului cu amanta si presupusul lor copul. Lasand deoparte fapta acelui preot, doresc sa aflu, poate chiar de la Preanesimțitul, de cand in aceste vremuri biserica se comporta ca si un clan mafiot ? De cand baga biserica zâzanie si râcă intre enoriasi ? De ce fac ei acuze si supozitii, ca in cazul parintelui Picu, doar pt ca pot ?? Dovedesc astfel, inca o data, daca mai era nevoie, ca sunt niste iscoditori, manipulatori si actioneaza ca un cartel, cand vine vorba de afacerile lor, interesele lor, jocuri politice si nu numai. Sa-si de fundu jos din MERCEDESUL ML CU NUMAR CT 14 TET, Preanesimțitul si sa vada ca nu pot fi toti considerati masa de manevra. Ei sunt cei mai mari evazionisti cu acatistele banii luati pe lumanari, la evenimente, etc. Cand venea popa acasa, era suparat daca primea prea prea putin, se uita l abani si se stramba, acum nu-l mai primesc deloc, mi-e sila de cat de comerciali au devenit. A disparut credinta, noul motor al bisericii e banul, cat mai multi cu putinta, din orice: turism, lumanari, pelerinaje, agricultura, comert, servicii bisericesti....etc. Cum comenteaza Preanesimtitul posesia acelui hotel al bisericii, de la munte, care e pe numele lui ???? MAFIOTILOR !!!!