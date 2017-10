TTS investeşte 30 de milioane euro în portul Constanţa şi în flota fluvială

TTS investește 30 de milioane euro în portul Constanța și în flota fluvială

Compania Transport Trade Services (TTS) este unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața transporturilor maritime, fluviale și feroviare din România. În portul Constanța, deține direct sau prin subsidiare:- terminalul de cereale Canopus Star, de pe digul de nord;- dana de operare 100+101, dedicată transbordării directe de mărfuri vrac din camioane-vagoane în barje;- MBS, danele de geamanduri pentru transbordarea directă a mărfurilor de pe o navă (barjă) pe alta;- o cotă de circa 4% din acțiunile „Socep” SA;În portul Galați, are în proprietate un siloz de cereale de 30.000 tone, iar în porturile Brăila, Oltenița, Bechet și Turnu Severin, mai multe spații și echipamente de operare a mărfurilor. Navrom Galați, parte a grupului TTS, deține o flotă de: 37 de împingătoare de 1.640 - 3.300 cai putere; 18 împingătoare de 400 - 1.100 cai putere; 455 barje de 1.000 - 3.000 tone, o barjă de 5.000 tone și 12 barje tank de1.500 tone.Subsidiara „DANU TRANS Viena” este proprietara unei flotile de tancuri fluviale moderne, barje cu dublu fund, împingătoare și un număr de barje pentru produse uscate.TTS este acționar în compania Cargo Trans Vagon, operator feroviar privat, iar în Republica Moldova, deține o firmă care acționează ca expeditor și care a început să investească masiv în vagoane proprii, care se folosesc în sistemul CIS.Recent, TTS a făcut o mutare spectaculoasă, reușind să atragă în rândul acționarilor săi gigantul International Finance Corporation (IFC). Este vorba de cel mai mare fond de investiții al lumii, cu membri în 184 de țări și care este interesat exclusiv de plasamentele din sectorul privat, din țările în curs de dezvoltare. Potrivit datelor puse la dispoziția ziarului „Cuget Liber” de președintele grupului, omul de afaceri Mircea Mihailescu, IFC a subscris creșterea de capital inițiată de TTS, în cursul lunii august și, în acest moment, deține aproximativ 10% din acțiunile companiei românești.Suma atrasă va fi una dintre sursele de finanțare pentru un plan de investiții pe termen scurt și mediu, agreat cu IFC. La ea se adaugă sursele interne ale grupului TTS.Programul de investiții al TTS și subsidiarelor sale se ridică la aproximativ 30 milioane euro până în 2014 și cuprinde următoarele proiecte:- mărirea capacității de operare la terminalul de cereale Canopus Star, din portul Constanța, de la 50.000 tone la peste 110.000 tone capacitate de depozitare. Investiția se ridică la peste 13 milioane euro și va fi realizată până în 2013, împreună cu consorțiul multinațional Cargill (specializat în comerțul cu cereale);- mărirea capacităților de operare din porturile dunărene (în special Oltenița și Bechet). Investițiile vor începe în 2013 și se vor finaliza în 2014 - 2015;- investiții în flota Navrom Galați, în special în cea propulsată. Se are în vedere refacerea unor nave și modernizarea lor completă pentru aducerea la un pescaj mic (având în vedere faptul că Dunărea nu poate asigura adâncimi de peste 2 m mare parte din an), dar cu suficientă putere de împingere. În al doilea rând, vor fi achiziționate și construite împingătoare noi, moderne, cu pescaj mic, care să poată lucra eficient în condițiile actuale ale Dunării. Această investiție este în curs de câțiva ani. Până la sfârșitul lui 2012 și începutul lui 2013 vor fi refăcute și modernizate cel puțin cinci - șase nave cu putere 900 - 1500 cai putere. Începând din 2013, se va trece la construirea a una - două nave noi anual. Este vorba de împingătoare de 3.500 cai putere, cu pescaj mic, în baza unui proiect pe care TTS îl are deja;- construirea unui hotel-bază de tratament, cu 50 camere, la Covasna, destinat în primul rând angajaților firmei. Investiția este în curs de realizare și va fi finalizată în 2014;- îmbunătățirea sistemului IT. Odată cu listarea pe piața de capital, programată pentru 2014 - 2015, TTS va trece la un alt nivel al dezvoltării și un plan de investiții mai ambițios.