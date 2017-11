Trofeul Creativităţii a fost câştigat, pentru al treilea an la rând, de Triton SRL, din Constanţa

Trofeul Creativității a fost câștigat, pentru al treilea an la rând, de Triton SRL, din Constanța

Compania Triton SRL din Constanța a repurtat un remarcabil succes, fiind declarată, de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci București (OSIM), pentru al treilea an consecutiv, câștigătoarea Trofeului Creativității, acordat la nivelul județului Constanța. Firma este specializată în comercializarea sculelor, dispozitivelor, echipamentelor și utilajelor industriale.În anul 2016, a avut o cifră de afaceri de 77.619.425 lei, mai mare cu 16,63% decât în anul precedent, și un profit brut de 35.82.694 lei, cu 24,72% mai mic. Rezultatele au fost obținute cu 191 de angajați, cu 10 mai mulți față de anul 2016.Performanța financiară se datorează, în bună măsură, spiritului inovativ al colectivului unității. În clasamentul general al creativității pe județ, compania s-a clasat pe primul loc, cu 220 de puncte, care au fost obținute pentru că a depus, la OSIM, 15 cereri de înregistrare a mărcilor și i-au fost acordate certificate pentru 41 de mărci.Marți, 28 noiembrie 2017, în cadrul unei festivități organizate de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, prin Centrul Regional de Promovare a Proprietății Intelectuale, în colaborare cu OSIM, au fost făcute cunoscute numele celor mai creative zece entități din județul nostru. La eveniment au participat reprezentanți ai mediului de afaceri, ai mediului universitar și ai cercetării științifice.Topul se prezintă astfel: 1 - Triton SRL (a ocupat primul loc și la edițiile din 2015 și 2016);2 - Sterk Plast SRL (locul 2 în 2016 și locul 3 în 2015);3 - Murfatlar România SA (locul 5 în 2016, locul 4 în 2015);4 - Turism, Hoteluri, Restaurante „Marea Neagră” (locul 4 în 2016, locul 5 în 2015);5 - Universitatea „Ovidius” Constanța (locul 3 în 2016, locul 2 în 2015);6 - Dobrogea Grup SA (locul 8 în 2016, locul 9 în 2015);6 - Search Chemicals SRL (locul 9 în 2016, locul 8 în 2015);7 - Le Pigeonnier SRL 8 - Solid House SRL9 - AS Plastik Rom SRL (locul 7 în 2016);10 - Domus Nuvo SRL.Clasamentul a fost întocmit pe baza punctelor acordate pentru: cererile de înregistrare a mărcilor, desenelor și modelelor depuse, cererile de brevete de invenție depuse, mărcile și brevetele de invenție acordate, certificatele de înregistrare a desenelor și modelelor eliberate în perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2016.După cum se constată, la fel ca și în anii trecuți, din Top 10 al creativității lipsesc institutele de cercetări din județ (ceea ce spune multe despre criza prin care trece cercetarea științifică) și celelalte instituții de învățământ superior: Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Universitatea Maritimă din Constanța și Universitatea „Andrei Șaguna”.De asemenea, se remarcă faptul că șapte dintre unitățile premiate în 2015 și opt dintre cele premiate în 2016 se regăsesc între primele zece din 2017, fapt ce demonstrează că preocupările creative sunt prezente într-un grup restrâns de firme și unități de învățământ superior din județul Constanța.Atrage atenția faptul că doar doi dintre primii zece clasați sunt implicați în domeniul inventicii. Universitatea „Ovidius” Constanța a primit patru brevete de invenție, iar Murfatlar România SA a obținut două brevete.Prezența Universității „Ovidius” Constanța în Top 10, pentru al treilea an la rând, constituie o performanță remarcabilă.La festivitatea de premiere, Dănuț Jugănaru, directorul general al CCINA,a vorbit despre schimbările petrecute în ultimii ani în topul județean al creativității, despre tendința de diminuare a numărului de brevete de inovații, de certificate de desene, modele și mărci acordate. În prezent,a spus el, România și Bulgaria ocupă ultimele locuri în clasamentul Uniunii Europene privind cercetarea și dezvoltarea. Guvernul ar trebui să aloce fonduri mai mari pentru finanțarea acestui sector de care depinde competitivitatea României pe piața mondială, a afirmat Jugănaru.În cadrul evenimentului, OSIM i-a acordat Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța premiul pentru întreaga activitate de susținere și promovare a creativității.În cursul aceleiași zile, a avut loc Seminarul „Protecția proprietății industriale și inovarea - sprijin pentru internaționalizarea firmelor”, susținut de experți din cadrul OSIM și Enterprise Europe Network Constanța – EEN. Tematica a fost următoarea:• „Cercetarea, documentarea în baze de date publice în domeniul mărcilor și a designului” - lector Eugenia Nicolae, expert IT, OSIM București;• „Cercetarea documentară în bazele de date din domeniul brevetelor de invenție”, - lector Adrian Negoiță, director DBSI, OSIM București;• „Aspecte privind contrafacerea” - lector Elisabeta Berceanu, expert OSIM, coordonator centre regionale;• „Servicii oferite de rețeaua Enterprise Europe întreprinderilor ambițioase, interesate să inoveze și să se dezvolte internațional” - lector Irina Găitănaru, coordonator Enterprise Europe Network.