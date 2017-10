Trofeul Creativităţii 2014 a fost cucerit de Sterk Plast SRL Medgidia

Trofeul Creativității 2014 a fost cucerit de Sterk Plast SRL Medgidia

- Universitatea „Ovidius” și Murfatlar România, pe podiumul județean al creativitățiiEvenimentul „Trofeul Creativității”, organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație si Agricultură Constanța și Centrul Regional pentru Promovarea Protecției Proprietății Intelectuale Constanța, a ajuns la cea de a XII-a ediție.În cadrul acestei competiții sunt premiate firmele și organizațiile constănțene care s-au distins în domeniul creativității, prin solicitarea de titluri de protecție la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci București (brevete de invenție, mărci, desene și modele industriale).Clasamentul ediției 2014 a fost stabilit pe baza punctajului pentru titlurile de protecție la OSIM și pentru certificatele obținute în anii 2011 - 2013.Festivitatea de decernare a premiilor a fost oficiată de Dănuț Jugănaru, președintele executiv al CCINA, Eugenia Nicolae, șef serviciu în cadrul OSIM, și Radu Nicolae, expert OSIM.Locul I și Trofeul Creativității 2014 i-au revenit firmei Sterk Plast SRL, din Medgidia, care a înregistrat cel mai mare punctaj (491). Într-un interval de trei ani, aceasta a obținut certificate de înregistrare pentru o marcă și 30 de desene și modele industriale și a depus 12 cereri de înregistrare pentru desene și modele.Sterk Plast SRL s-a înființat în anul 2000 și are ca obiect de activitate fabricarea produselor din material plastic de uz casnic și gospodăresc. An de an și-a extins activitatea, fiind, în prezent, lider de piață, potrivit informațiilor de prezentare de pe site-ul său.Datele de bilanț financiar publicate de Ministerul de Finanțe arată că Sterk Plast SRL a încheiat anul 2013 cu venituri totale de 75.948.917 lei și un profit brut de 5.683.503 lei, obținute cu un număr mediu de 230 de angajați.Locul doi i-a revenit Universității „Ovidius”, din Constanța, cu 185 de puncte, pentru 7 cereri de brevet de invenții și 6 brevete de invenții acordate.Pe locul trei s-a situat cunoscuta companie Murfatlar România SA, cu 150 de puncte, acordate pentru 25 de mărci înregistrate și 25 de cereri depuse pentru înregistrarea mărcilor.Producătorul de materiale de construcții Celco SA a obținut patru brevete de invenție, pentru care i-au fost acordate 100 de puncte și locul patru.În continuare, clasamentul creativității arată astfel:- locul 5 - Black Sea Suppliers SRL (92);- locul 6 - Triton SRL (67);- locul 7 - AS-Plastik ROM SRL (59);- locul 8 - Dobrogea Grup SA (58);- locul 9 - Primăria Municipiului Mangalia (47);- locul 10 - Search Chemicals SRL (44);În încheiere, se cuvine să facem un scurt comentariu. Prezența Universității „Ovidius” pe podiumul județean al creativității este cât se poate de firească. Unde ar putea fi creativitatea mai înfloritoare decât în mediul universitar? Anormală mi se pare absența celorlalte instituții de învățământ superior, dar mai ales a institutelor de cercetare științifică din top 10 al creativității; am în vedere Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Universitatea Maritimă din Constanța, Institutul Național de Cercetări Marine „Grigore Antipa“ și altele.Marea surpriză a acestei ediții o reprezintă Primăria Municipiului Mangalia, care a intrat în acest clasament cu 7 mărci înregistrate și 8 cereri depuse pentru înregistrarea mărcilor.