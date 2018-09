Ministrul Transporturilor susține că:

"Trenurile merg mai încet decât în secolul XIX"

Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, susține că: „Pe calea ferată din România se circulă mai încet decât în secolul XX, chiar mai încet decât în secolul XIX. Înainte de 1989, s-a investit în infrastructura de transport feroviar, lucru care nu s-a mai întâmplat după aceea. Toate țările civilizate alocă fonduri de la bugetele lor pentru modernizarea infrastructurii de transport feroviar. Nu așteaptă numai fonduri europene. Noi am fost dependenți, în ultimii ani, exclusiv de fondurile europene. Și la ultima rectificare bugetară am promovat ideea de a se aloca fonduri pentru modernizarea segmentelor de cale ferată sau măcar aducerea lor la standardul din 1989, prin eliminarea restricțiilor”.Șova a dezvăluit faptul că: „Astăzi, pe infrastructura feroviară din România, sunt peste 500 de restricții viteză. Cu resurse proprii, până acum, CFR Infrastructură a eliminat 192. Metaforic se poate spune că avem mai multă cale ferată cu restricții, decât cale ferată bună”.Ministrul consideră că CFR Infrastructură are capacitatea de a efectua reparațiile cu resurse proprii, având nevoie doar de o alocare bugetară corespunzătoare. Astfel s-ar elimina licitațiile și contestațiile care însoțesc, de regulă, licitațiile de achiziții publice ale lucrărilor de reparații și s-ar câștiga foarte mult timp.Ministrul a dat exemplul unei lucrări pilot: „CFR Infrastructură a reparat și va redeschide, de Sfânta Maria, linia de cale ferată între Dornești și Putna. Aceasta are 39 kilometri și a fost închisă în urmă cu 10 ani”.