Trenurile au întârzieri, din cauza caniculei

Ştire online publicată Miercuri, 22 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Constănțenii care circulă zilele acestea cu trenul trebuie să se aștepte la întârzieri chiar și de 60 de minute, mai ales dacă intenționează să ajungă în județele din sudul și sud - vestul țării.Reprezentanții CFR au anunțat ieri că circulația feroviară se va desfășura cu restricții de viteză până pe 23 august, din cauza temperaturilor ridicate care se vor înregistra în aer și implicit la nivelul solului, conform avertizării de cod galben de caniculă, transmisă de Administrația Națională de Meteorologie. Trenurile vor înregistra, potrivit CFR, întârzieri la destinație cuprinse între 20 și 60 de minute/tren, în funcție de distanța parcursă.Reprezentanții companiei fac precizarea că în perioada de caniculă (35 - 38 grade C în aer) temperaturile înregistrate la nivelul șinei sunt cuprinse între 45 - 55 grade C, iar măsura de reducere a vitezelor de circulație, în anumite intervale de timp în care temperaturile depășesc limitele normale este o măsură obligatorie pentru siguranța traficului feroviar și, de asemenea, este aplicată de toate administrațiile de cale ferată.Avertizarea cod galben de caniculă este valabilă pentru București și județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Gorj, Mehedinți, Dolj, Vâlcea, Argeș, Olt, Teleorman, Giurgiu, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași.În perioadele caniculare, personalul de întreținere a căii ferate efectuează revizii suplimentare pe întreaga rețea feroviară (însoțiri de trenuri, verificări directe ale căii, măsurarea și înregistrarea permanentă a evoluției temperaturilor în șină etc.) iar în timpul zilei se reduce viteza de circulație a trenurilor de călători și de marfă cu 20 - 30 km/h față de viteza normală de circulație, pe durate bine determinate, astfel încât circulația trenurilor să se desfășoare în depline condiții de siguranță, au subliniat reprezentanții CFR.