Trei zile până la listarea Fondului Proprietatea la BVB

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Începând cu data de 25 ianuarie, acțiunile Fondului Proprietatea vor fi listate la Bursa de Valori București. În prezent, acesta are un număr de 4.922 de acționari, care dețin în total 13.778.392.208 acțiuni, cu valoarea nominală de un leu. 58,372% dintre acțiuni sunt deținute de persoane juridice, dintre care: Ministerul Finanțelor Publice - 38,884%, persoane juridice cu dețineri sub 1% - 9,438%, persoane juridice cu dețineri peste 1% - 10,051%. Persoanele fizice dețin în total 41,628% din acțiuni. Dintre acestea, cele cu dețineri sub 1% reprezintă 33,680%, iar cele cu dețineri peste 1% - 7,948%. O parte dintre acțiuni - 370.560.158 unități, reprezentând 2,689% din total - au fost tranzacționate înainte de listarea la bursă, fiind cesionate în favoarea unor cumpărători. Situația cesiunilor de acțiuni este înregistrată la Depozitarul Central. Notă: Tranzacțiile cu instrumente financiare sunt supuse unor riscuri inerente, incluzând fără ca enumerarea să fie limitativă, fluctuația prețurilor pieței, incertitudinea dividendelor, a randamentelor și/sau a profiturilor, fluctuația cursului de schimb.