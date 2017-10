Trei nave de croazieră au acostat în portul Constanţa

Trei nave de croazieră au acostat în portul Constanța

Sezonul de croaziere din portul Constanța a avut vineri, 6 iunie 2014, o zi de vârf, cu trei nave acostate în danele de pasageri.Pachebotul „Thomson Celebration” a venit de la Burgas (Bulgaria), având 1.249 de pasageri la bord. Nava este un hotel plutitor cu trei restaurante, șase baruri, club de noapte, cazinou, două piscine, o punte pentru spor-turi, bibliotecă, centru medical și multe alte dotări. Are cabine pentru 1.264 pasageri și un echipaj de 520 oameni.„Thomson Celebration” a fost construită în 1984, are 214,66 metri lungime, 27,26 metri lățime și este înmatriculată sub pavilion Malta.Nava de croazieră „Insignia” a adus 584 turiști la Constanța, sub capacitatea de 824 de locuri. Pachebotul a intrat în exploatare în 1998 și este înregistrat sub pavilion Insulele Marshall. Are 180,45 metri lungime, 25,73 metri lățime, 9 punți pentru pasageri și un echipaj de 400 de oameni.„River Concerto” este una dintre „lebedele” Dunării. În noua escală din portul Constanța a adus 140 de turiști. Nava a fost construită în anul 2000, are 110 metri lungime și 12 metri lățime. Până la finele lunii iunie mai sunt anunțate 11 escale ale navelor de croazieră: „Tere Moana” - pe 12 iunie, „Azamara Quest” - pe 14 iunie, „Viking Sineus” și „River Adagio” - pe 16 iunie, „Seabourn Pride” - pe 18 iunie, „Costa Deliziosa” - pe 21 iunie, „River Splendor” și „Viking Sineus” - pe 22 iunie, „Aidaaura” - pe 23 iunie, „Balmoral” și „Seabourn Pride” - pe 25 iunie.Faptul că, față de anul 2013, navele de croazieră fac mai multe escale la Constanța, nu înseamnă și o creștere pe măsură a numărului de pasageri. Din cauza crizei din Crimeea, multe nave și-au anulat vizitele în porturile din Ucraina și Rusia, fapt ce a dus la scăderea gradul de atractivitate al voiajurilor pe Marea Neagră. Drept urmare, gradul de ocupare al locurilor pe unele nave este destul de mic.