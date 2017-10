Trei milioane de fermieri ar putea fi declaraţi evazionişti

Pentru că nu respectă prevederile OUG 44/2008

Trei milioane de fermieri ar putea fi declarați evazioniști

Cea mai recentă anchetă statistică privind structura exploatațiilor agricole din România (efectuată în 2007) a identificat 3.931.350 de astfel de entități, care dețin o suprafață medie de 3,5 hectare. Circa 44% dintre ele sunt sub un hectar. Potrivit OUG 44/2008, începând de duminică, 25 aprilie 2010, deținătorii exploatațiilor nu mai pot valorifica produsele, dacă nu sunt înregistrați ca persoane fizice autorizate sau organizați în întreprinderi individuale ori întreprinderi familiale. Cu amenzile pe tarla Un sondaj realizat de cotidianul „Cuget Liber” în rândul comunelor din județul Constanța arată că mai puțin de 10% dintre cei ce produc și comercializează produse agricole respectă prevederile OUG 44/2008. Situația este generală, dacă ținem cont de statisticile Registrului Comerțului. Acestea arată că în perioada decembrie 1990 - decembrie 2009, în România au fost înregistrate 541.782 persoane fizice autorizate. Cele mai multe dintre ele activează în sectoare neagricole. Făcând diferența, rezultă că peste 3 milioane de fermieri mai mari sau mai mici nu s-au înmatriculat la Registrului Comerțului. Situația este delicată nu doar pentru respectivii fermieri, ci și pentru autoritățile statului. Producătorii agricoli nu au încotro, trebuie să își vândă produsele, ca să trăiască. Dar, dacă o fac, se plasează în afara legii. Nefiind autorizați, intră automat în categoria evazioniștilor. Garda Financiară are o sarcină ușoară. Poate trimite comisarii la capăt de tarlale, lângă răzoarele de zarzavat, la coada vacilor ori lângă stupii de albine să-i umple pe fermieri de amenzi și de sesizări penale. Prea puțini dintre ei ar putea prezenta autorizații și documente legale pentru produsele vândute. Sunt necesare clarificări Își poate permite statul să aplice legea cu fermitate la sate, să taie milioane de amenzi, să confiște produsele și să bage țărănimea după gratii? Cristian Radu, comisarul șef al Gărzii Financiare Constanța, a declarat pentru cotidianul „Cuget Liber” că va exista o perioadă de acomodare. Comisarii nu se vor duce începând chiar de mâine peste producătorii agricoli, să-i ia la bani mărunți. „Oamenii nu sunt încă informați despre această schimbare - apreciază Cristian Radu. Este bine că problema a fost mediatizată. Perioada de conformare la lege va fi de lungă durată. Pe viitor, toți cei ce realizează venituri trebuie să plătească impozit. Așa este corect. Pentru început, ne vom ocupa de cei ce vând în piețe. Ați văzut vreodată ca aceștia să utilizeze casele de marcat, să taie bonuri fiscale? De altfel, câți dintre ei sunt cu adevărat producători agricoli și câți sunt intermediari?” Mihai Dinu, consilier juridic în cadrul Gărzii Financiare Con-stanța, consideră că este nevoie de precizări privind aplicarea OUG 44/2008, pentru că, în opinia sa, actul normativ nu ar trebui să-i vizeze pe agricultorii care vând ocazional produsele. El a declarat că va solicita lămuriri din partea colegilor de la Garda Financiară centrală, referitor la aria de aplicare a legii, la categoriile de producători agricoli care au obligația să se înregistreze ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale. Astfel de clarificări sunt mai mult decât necesare, nu doar pentru producători, ci și pentru autoritățile care trebuie să aplice legea. Cum se intră în legalitate Se pune întrebarea dacă fer-mierii vor profita de răgazul acordat de Garda Financiară pentru a intra în legalitate. Ce ar trebui să facă în acest scurt interval de timp? În primul rând, să se înscrie la Registrul Comerțului ca persoane fizice autorizate (operațiune care îi costă pe puțin 1.000 de lei). Tre-buie să se înarmeze cu facturiere și chitanțiere (alte zeci de lei). Cei ce desfac mărfurile cu amănuntul, în piețe, au obligația să se doteze cu case de marcat (cu acumulatori). Acestea se pot achiziționa la prețuri cuprinse între 370 și 570 de lei. Sunt necesare, de asemenea, cântare de piață, de până la 30 de kilograme, în cazul celor care vând cu bucata, sau balanțe electronice - platforme, de până la 150 de kilograme, pentru cei ce vând en-gros. Primele costă 450 de lei, ultimele, 1.200 de lei. Fermierii persoane fizice autorizate vor trebui să țină contabilitatea în partidă simplă. Pentru a afla cum se organizează aceasta, trebuie să studieze prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modifi-cările și completările ulterioare, și OUG nr. 44/2008, privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Dacă după o asemenea lectură nu au înțeles nimic, fermierii vor trebui să facă un curs de contabilitate. Agricultorii cu un nivel de pregătire școlară scăzut vor trebui, fără doar și poate, să apeleze la serviciile unor contabili. Din păcate, satele au un număr insuficient de asemenea specialiști. Pentru cei peste 3 milioane de producători agricoli ar fi nevoie de câteva sute de mii de contabili. Ce-i de făcut? După cum se vede, pentru intrarea în legalitate este nevoie de îndeplinirea unui mare număr de condiții deosebit de costisitoare, de cunoștințe în domeniul legislației și contabilității și de un număr mai mare de contabili la sate. Sunt condiții greu de îndeplinit, dar nu numai din vina fermierilor. Punerea în aplicare a OUG 44/2008 fără discriminare, la toată suflarea care realizează și comercializează produse agricole, se dovedește a fi prematură. Consilierul juridic Mihai Dinu are perfectă dreptate când susține că prevederile actului normativ ar trebui nuanțate, restrânse la anumite categorii de fermieri. Altfel, mai toată suflarea de la sate nu numai că va fi în afara legii, dar îi va fi imposibil să intre în legalitate. Ceva trebuie făcut pentru a nu se ajunge la așa ceva. În primul rând, Ministerele Agriculturii și Finanțelor Publice, Guvernul României trebuie să analizeze cu atenție consecințele OUG 44/2008 și să aducă clarificări. Pe de altă parte, cei ce trebuie să se conformeze actului normativ trebuie informați și sprijiniți să intre în legalitate, înainte de a fi verificați și sancționați. Ministerul Agriculturii - prin intermediul structurilor subordonate – camerele de comerț și primăriile pot sprijini fermierii în această problemă. Cotidianul „Cuget Liber” a propus Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța să acorde asistență fermierilor care doresc să se înregistreze ca persoane fizice autorizate sau să se organizeze în întreprinderi individuale ori întreprinderi familiale. În colaborare cu primăriile, ar putea fi dusă o campanie de informare și de consiliere.