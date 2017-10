Trei marinari morţi şi cinci dispăruţi în urma coliziunii a două nave turceşti

Trei marinari morți și cinci dispăruți în urma coliziunii a două nave turcești

În noaptea de 20 octombrie, în jurul orei 1, ferry-boat-ul turcesc Ankara a intrat în coliziune cu o altă navă turcească, cargoul Reina 1. Incidentul a avut loc în Marea Adriatică, la circa 20 mile de portul albanez Durres.Nava Reina 1 s-a scufundat în numai câteva minute. Trei dintre cei zece membri ai echipajului ei au murit, iar alți cinci au fost dați dispăruții.Reina 1, avea capacitatea de 3.400 tdw. Fusese construită în 1991 și era înregistrată sub pavilion Malta. Încărcase grâu din portul rusesc Novorossiysk și se îndrepta spre Bar, Muntenegru.Ferry-boat-ul Ankara are 10.870 tone registru brut. A fost construit în 1983 și este înregistrat sub pavilion Turcia. Nava a plecat de la Durres spre portul italian Bari, cu 200 pasageri la bord. Niciunul dintre ei nu a fost rănit.Autoritățile albaneze nu au putut să stabilească până acum cauzele coliziunii. Ferry-boat-ul Ankara a rămas în continuare la locul catastrofei.