Trei mari evenimente încep de mâine în Mamaia

Ştire online publicată Marţi, 02 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA), în parteneriat cu Consiliul Județean Constanța, organizează, în perioada 3 - 6 aprilie 2013, la Pavilionul Expozițional din stațiunea Mamaia, două evenimente dedicate sectorului HoReCa și designului interior: Salonul de Dotări Hoteliere și Alimentație Publică - Litoral 2013, ajuns în acest an la ediția a XI-a, și cea de-a II-a Ediție a Târgului de Mobilă. Alături de acestea, în aceeași perioadă, are loc Salonul de Finanțări și Asigurări. Tematicile celor trei expoziții se completează reciproc, specialiștii și vizitatorii având posibilitatea de a se bucura de un eveniment unitar, menit să răspundă în mod eficient celor mai diverse solicitări, au precizat reprezentanții CCINA.Salonul de Dotări Hoteliere și Alimentație Publică - Litoral 2013 este singurul eveniment de acest profil din Constanța ce reunește, an de an, cei mai importanți furnizori de servicii și dotări specifice pentru industria HoReCa. Având în vedere că pe litoralul românesc al Mării Negre este concentrat cel mai mare număr de unități hoteliere și de alimentație publică din țară, Salonul de Dotări Hoteliere și Alimentație Publică, organizat de CCINA Constanța, prin societatea sa, Expolitoral, creează cadrul necesar dialogului de afaceri, facilitând, astfel, noi oportunități de afaceri, prin conectarea directă dintre ofertă și cerere, oferind și posibilitatea dezvoltării imaginii companiilor din sectorul HoReCa, atât prin prezentarea de noi produse și servicii, cât și prin organizarea de seminarii și workshop-uri pe teme de actualitate din acest domeniu.„Evenimentul se bucură de o largă vizibilitate și are avantajul de a fi organizat în cea mai potrivită perioadă anuală, la debutul pregă-tirilor pentru sezonul estival”, au explicat reprezentanții CCINA.Tematica extrem de diversificată a salonului cuprinde tendințe în premieră și propune o gamă completă de produse și servicii în domeniul HoReCa: mobilier și echipamente profesionale pentru hoteluri, restaurante, bucătării, la-boratoare, spălătorii, echipamente și produse pentru curățenie și igienizare, echipamente și insta-lații frigorifice, de încălzire, ven-tilație, climatizarea aerului, insta-lații termice, lenjerie, vestimentație specifică pentru personal, dotări diverse, veselă și sticlărie pro-fesională, automate pentru cafea, băuturi calde, sisteme de dozare, sisteme de supraveghere, alar-mare, pază și securitate a per-soanelor, bunurilor și valorilor, instalații sanitare și accesorii, corpuri de iluminat, produse pentru finisaje, decorațiuni interioare și exterioare, produse alimentare și nealimentare, dotări specifice și aparatură specializată pentru cabinete cosmetice, de coafură și săli de fitness din incinta hotelu-rilor, materiale specifice pentru pis-cine interioare și exterioare.Târgul de MobilăÎn completarea tematicii pro-puse de Salonul de Dotări Hote-liere și Alimentație Publică - Litoral 2013, CCINA Constanța organi-zează cea de-a doua ediție a Târ-gului de Mobilă, ce reprezintă o invitație adresată publicului care dorește să ofere stil modului și spațiului de viață. Deschis atât specialiștilor, cât și publicului larg, târgul constituie o provocare pen-tru opțiunea între clasic și contem-poran, între emoția interioarelor tradiționale și confortul interioare-lor cu design modern și funcțional.„Inovația, culoarea, funcționali-tatea și, nu în ultimul rând, raportul calitate - preț, au devenit, și pentru cumpărătorul din România, criterii importante în viața de zi cu zi. În consecință, producătorii și distri-buitorii din România vor fi prezenți la Târgul de Mobilă cu oferte adap-tate gustului și posibilităților finan-ciare ale diverselor segmente de cumpărători”, au precizat repre-zentanții CCINA.Tematica evenimentului este ex-trem de diversă și include o gamă largă de produse, de la mobilierul clasic, până la variantele moder-ne, pentru casă, birouri și spații comer-ciale, alături de cele mai inovatoa-re oferte de decorațiuni interioare.Una dintre ideile principale ale expoziției este crearea unui sistem de soluții complete: proiectul este orientat spre realizarea ideilor creatoare ale constructorilor și designerilor de mobilă, spre mo-dernizarea procesului de produc-ție, consolidarea relațiilor de afa-ceri dintre producătorii de mobilă, accesorii și utilaje pentru industria mobilei.Directorul CCINA, Ion - Dănuț Jugănaru, a ținut să sublinieze că în cadrul acestor două manifes-tări prezentate mai sus se găsesc oferte pentru hoteluri și alte unități, dar și pentru persoane fizice: „Ofertele se adresează hotelierilor și altor unități, însă orice constăn-țean poate găsi acolo lucruri nece-sare pentru casa sa”.Salonul de Finanțăriși AsigurăriServiciile financiare oferite în cadrul Salonului de Finanțări și Asigurări, organizat de CCINA Constanța în perioada 3 - 6 aprilie, se adresează consumatorilor individuali, întreprinderilor mici și mijlocii și marilor corporații, oferta conținând și produse de finanțare personalizate, concepute în func-ție de nevoile și specificul activi-tății fiecărui client.Președintele CCINA, Mihai Daraban, a precizat că la aceste trei manifestări expoziționale vor participa aproximativ 50 de firme expozante, pe o suprafață dublă față de cea de care a beneficiat ediția anterioară.În ceea ce privește ponderea firmelor pe județe, 21% sunt din Constanța, 21% din București, iar 55% din alte 15 județe: Timiș, Mu-reș, Brașov, Iași, Tulcea, Prahova, Argeș, Bihor, Maramureș, Călărași, Satu - Mare, Cluj, Dâmbovița, Olt și Ilfov.Saloanele vor fi deschise publicului timp de patru zile, de miercuri până sâmbătă, având următorul program: în perioada 3 - 5 aprilie: 10.00 - 18.00, iar 6 aprilie: 10.00 - 15.00. Intrarea este liberă.