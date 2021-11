Trebuie să vă mutaţi şi nu ştiţi cum să procedaţi? Firmele din domeniu vă pot ajuta

„Suntem pe piaţa din Constanţa de peste zece ani. Avem experienţă în domeniu şi dispunem de utilaje care ne ajută să mutăm în cel mai scurt timp o casă, o firmă sau o garsonieră. În primul rând, cei care au nevoie de ajutor pentru mutat trebuie să ni se adreseze din timp, şi un angajat al nostru va veni la faţa locului să vadă ce mobilier este şi despre ce imobil este vorba. Una este să existe lift şi alta e să cari pe scări mobilă voluminoasă. În funcţie de toate aspectele se stabileşte preţul şi ne apucăm de treabă. Trebuie să ştie lumea că nu ne ocupăm cu împachetatul lucrurilor personale. Noi preluăm cutii, saci, geamantane sau genţi. Preţurile pornesc de la 100 de lei pentru o garsonieră, 200 de lei pentru două camere şi tot aşa, la care se pot adăuga folii de ambalat, cutii de împachetat şi numărul de angajaţi necesari pentru a muta obiectele”, a declarat Valeriu Mândru, administratorul unei firme de mutări din Constanţa.





În concluzie, nu staţi pe gânduri şi nu vă uitaţi la bani dacă trebuie să vă mutaţi, mai importantă este sănătatea voastră şi timpul consumat pentru o astfel de acţiune!





Când vine momentul să faci o schimbare în viaţa ta şi vrei să-ţi muţi domiciliul, cea mai mare bătaie de cap este cum strângi lucrurile adunate de-o viaţă în cât mai puţine cutii şi să fii operativ. Dacă nu ştii de ce să te apuci mai întâi, poate n-ar fi rău să-ţi faci nişte calcule şi să apelezi la specialişti, la o echipă care ştie cum se face, că doar cu asta se ocupă. Majoritatea firmelor din Constanţa au un preţ de plecare de 100 de lei şi pot ajunge şi la peste 1.000 de lei, în funcţie de etajul de la care te muţi, dacă există lift, dacă ai mobilă de dezmembrat şi câţi kilometri ai de parcurs până la noua adresă. „Recent m-am mutat într-un cartier nou lângă părinţii mei. Am apelat la nişte prieteni să mă ajute cu căratul cutiilor şi mobilei voluminoase. Acum îmi pare rău că nu am angajat o firmă care m-ar fi scutit de toată nebunia mutatului, mai ales că neavând timp, seara când veneam de la serviciu mutam câte puţin din lucruri şi s-a lungit povestea cam două săptămâni. Mi-am rupt şi spatele de cât am cărat”, a declarat Matei Tudose, un constănţean care s-a mutat recent într-un alt bloc. Pentru a vă coordona munca ar fi bine să vă decideţi cu cei din familie ce păstraţi şi ce nu vă mai trebuie, totodată faceţi şi curăţenie şi, la final, veţi avea mai puţine cutii de cărat şi ambalat. Dacă te muţi dintr-un loc mai mic, într-unul mai mare este ideal. Dar ce te faci când trebuie să duci lucruri strânse într-o viaţă într-un spaţiu mai mic? „Ataşamentul faţă de obiecte este descris în psihologie ca un prim pas spre dependenţa faţă de cineva sau de ceva. De o stare cognitivă sau emoţională. Cel mai bine este să priveşti cu detaşare şi să opreşti doar acele lucruri care îţi sunt de folos, care reprezintă un eveniment important în viaţa ta pentru aţi uşura viaţa şi a nu duce în noua locuinţă lucruri de care nu ai nevoie”, ne-a spus Alexandra Toma, psiholog.O firmă specializată în mutări vă va oferi consultanţă, sisteme de înfoliat/împachetat, demontări sau montări mobilă, manipulanţi de obiecte, transport profesional şi vă va scăpa de grijile inevitabile unei astfel de operaţiuni.