Tranzacţiile cu certificate verzi vor fi suspendate. România pierde sute de milioane de euro

Tranzacțiile cu certificate verzi vor fi suspendate. România pierde sute de milioane de euro

Ştire online publicată Vineri, 26 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Statul român pierde sute de milioane de euro din cauza unei iminente suspendări de cel puțin câteva luni de la tranzacționarea certificatelor de emisii de carbon, situație generată de neregulile la întocmirea inventarului național de emisii, pentru care șeful ANPM, Iosif Nagy, urmează să fie demis.Decizia finală în privința suspendării României de la tranzacționarea acestor certificate va fi anunțată luni, 29 august, la două zile după încheierea unei reuniuni a Comitetului de Conformare - Ramura de Implementare a Protocolului de la Kyoto, documentul în baza căruia statele semnatare primesc aceste certificate de emisii, cunoscute și drept "certificate de poluare" sau "certificate verzi". Suspendarea României a fost propusă la precedenta reuniune a forului, desfășurată în perioada 6 - 8 iulie la Bonn, în Germania. Conform procedurii, deși concluziile întâlnirii din iulie sunt preliminare, la reuniunea din 25-27 august, ținută tot la Bonn, România nu mai are dreptul la o nouă audiere, ci doar la o "declarație oficială".În 7 iulie, în timp ce la Bonn era în plină desfășurare ședința în care s-a dictat suspendarea României, ministrul Mediului, Borbely Laszlo, declara, la Târgu Mureș, că au mai fost și alte țări suspendate de la tranzacționarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, dar că speră ca acest lucru să nu se întâmple în cazul României."Într-adevăr, avem o sesizare din partea comisiei care se ocupă de aceste raportări, avem o audiere astăzi ( joi, 7 iulie 2011 - n.r.) și se va mai discuta probabil în cursul lunii august. Au mai fost și alte țări, deci nu este nici prima și nici ultima oară când se acordă o suspendare pe o anumită perioadă și, în cazul în care (se va întâmpla) acest lucru, se poate rezolva. Este o problemă de cum facem aceste raportări și anul trecut au fost bani puțini pentru studii, acum am demarat studiul care ne ajută să avem raportarea - și audierea chiar despre acest lucru vorbește, că noi arătăm că am urgentat și vom corecta cu acele date suplimentare care le trebuie. Și eu sper să nu fim suspendați. Dacă vom fi suspendați, nu azi sau mânie se va lua decizia, cel puțin acestea sunt informațiile mele", a declarat atunci Borbely."Problema în care am ajuns acum este extrem de delicată", a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, o sursă din echipa de experți în Protocolul de la Kyoto a unei instituții de mediu din București.Potrivit expertului citat, România "va fi, cel mai probabil, suspendată" în urma întâlnirii de la Bonn, care a început joi. "Colegii mei de-acolo vor face tot ce se poate pentru a evita suspendarea României, dar este foarte probabil că nu vor putea să ne scape de ea", a spus specialistul.Cauza iminentei suspendări a României o constituie "neîncrederea în capacitatea autorităților publice române de a gestiona problematica estimării emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel național"."Mai precis, Bucureșiul nu a fost în stare să raporteze corect cantitatea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel național, să facă un așa-numit inventar al acestora", a explicat specialistul.Inventarul Național al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră pentru 2011 trebuia întocmit de Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM).Odată cu decizia preliminară de suspendare a României din iulie 2011, Guvernul a acceptat, prin hotărâre, să mărească numărul funcționarilor de la ANPM care să se ocupe de realizarea acestui inventar de la cinci la 21, însă posturile nu au fost încă în totalitate ocupate, conform unui reprezentant al instituției, contactat, joi, de MEDIAFAX."În cazul în care vom fi suspendați, este extrem de important să trimitem la timp variantele de inventar, corecte și complete, în septembrie și în decembrie. Doar dacă acestea vor fi considerate satisfăcătoare ni se va permite din nou să reintrăm în jocul tranzacțiilor cu certificate", a mai declarat specialistul citat.Surse din Ministerul Mediului și Pădurilor au declarat, joi, pentru MEDIAFAX, că, în condițiile iminentei suspendări a României, demiterea șefului ANPM este deja stabilită. Informația nu a fost însă confirmată oficial, o decizie a ministrului de resort în acest sens urmând să apară, potrivit surselor citate, în următoarele câteva zile.Calcularea daunelor pe care le va suferi statul român în cazul așteptatei suspendări este și ea "extrem de dificilă", conform specialistului citat."În primul rând, unii nu sunt de acord cu folosirea termenului de «pierderi». Pentru cei care consideră asta, România nu pierde bani, ci pierde oportunitatea de a face bani", și-a început specialistul argumentația. În acest sens, el a precizat că, deși până acum nu a fost suspendată de la tranzacționare, România nu a reușit să vândă încă astfel de certificate, deși le-a primit din 2008."Până la începutul anului 2010 nu s-a făcut nimic, noi din 2008 puteam să vindem, până în 1 ianuarie 2010 nu s-a făcut nimic. Nu comentez. Când am venit la minister, am luat legătura cu ministrul Economiei, avem finalizată legislația în mai-iunie, există un grup de patru miniștri - de la Mediu, Economie, Afaceri Externe și Finanțe, am început negocierile cu două firme din Japonia, se pare că și din Spania sunt interesați. Suntem într-o fază finală de negocieri, că sunt dificile aceste negocieri, eu sper că în vreo două luni vom putea veni și cu cantități concrete, din păcate piața nu este foarte sus, noi am pierdut mulți pași în acești ani. Avem în momentul de față de vândut circa 300 de milioane de unități, care înseamnă la prețurile actuale aproape 1,8 miliarde de euro, care ar putea fi folosiți pentru investiții verzi", spunea ministrul Mediului, Laszlo Borbely, într-o conferință de presă în ianuarie 2011.Florentina Manea, director al Direcției Schimbări Climatice din Ministerul Mediului, declara, în aprilie 2011, că România negociază vânzarea acestor certificate cu companii din țări care nu și-au îndeplinit obligațiile din protocolul de la Kyoto, precum Japonia, Spania, Portugalia sau Canada."Ar fi bine ca aceste certificate să fie vândute până în 2012, pentru că nu se știe dacă se vor reporta. Sperăm să avem în perioada următoare o tranzacție concretă", spunea Manea într-o conferință.Legislația a fost "cu greu" pusă la punct, însă în iulie a apărut informația privind suspendarea, astfel că toate negocierile s-au blocat. În aceste condiții, conform unor surse guvernamentale, în ciuda avansului din negocieri, de la remedierea problemelor de legislație și până acum nicio astfel de tranzacție nu s-a concretizat.O altă problemă în calcularea posibilelor pierderi este prețul certificatelor. Florentina Manea anunța atunci că prețul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră a scăzut la jumătate comparativ cu 2009-2010, astfel că România ar putea încasa doar 1,5 miliarde de euro din vânzarea surplusului de certificate, respectiv jumătate din suma pe care ar fi putut să o obțină în urmă cu doi ani.Potrivit statisticilor oficiale, România dispune de un surplus de 300 de milioane de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, evaluate în urmă cu 2009 de Ministerul Mediului la circa trei miliarde de euro. În 2011 prețul certificatelor, stabilit printr-un complicat mecanism al cererii și ofertei pe mai multe burse, a scăzut la 5-6 euro pe unitate, față de 10 euro în 2009-2010.O altă necunoscută în tentativa de a calcula pierderile este durata suspendării. În varianta cea mai optimistă, în cazul în care va fi suspendată, România nu va mai avea voie să tranzacționeze certificate doar până în luna decembrie, la următoarea întrunire a comisiei pe această temă."Există însă și posibilitatea ca România să fie suspendată pentru un an întreg", a declarat specialistul citat.Pe durata suspendării România va pierde, potrivit expertului, "câteva sute de milioane de euro", suma exactă fiind imposibil de calculat întrucât nu se cunosc nici durata suspendării și nici care va fi prețul la momentul la care României îi va fi din nou permis să vândă.Solicitați să încerce totuși, în ciuda tuturor necunoscutelor, o estimare a pagubelor cauzate de inactivitatea totală a României în ultimii trei ani în această direcție, specialiștii citați au avansat sume cuprinse între trei miliarde de euro în cel mai pesimist scenariu și aproximativ două miliarde de euro, în cazul în care din decembrie România va putea participa din nou la tranzacționare și cu condiția ca prețul să nu mai scadă atât de vertiginos."Nu trebuie să uităm că este foarte posibil ca tranzacționarea acestor certificate să nu mai poată fi posibilă după anul 2012. Dacă stăm suspendați un an nu mai avem când să le vindem și-atunci e simplu, pierdem toți banii pe care i-am fi putut obține pe ele: trei miliarde de euro în 2009, 1,5 miliarde de euro în 2011, depinde de prețul la care calculăm. Dacă reintrăm repede în joc, putem să încercăm să le vindem și am putea totuși să obținem ceva bani pentru ele sau, în logica pierderilor, să pierdem mai puțin", a mai precizat expertul citat.Potrivit unor surse guvernamentale, problema a fost discutată recent la nivelul Cabinetului, unde valoarea celor aproximativ 300 de milioane de certificate verzi ar fi fost estimată oficial la 3,5 euro bucata în luna decembrie a acestui an. Neoficial, potrivit acelorași surse, Cabinetul ar fi discutat și varianta unui preț chiar mai mic, de până la 2,5 euro pe certificat, la care să încerce să valorifice beneficiile obținute de România prin Protocolul de la Kyoto.Cu suspendări similare au mai fost sancționate, în trecut, de același for, și Grecia, Bulgaria și Croația.