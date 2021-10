Tranzacția care deschide drumul exploatării gazelor din Marea Neagră

ExxonMobil Exploration and Production Romania deține 50% din drepturile și obligațiile asumate prin Acordul de concesiune pentru exploatarea petrolieră din perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă. Conform termenilor acordului, operarea proiectului de exploatare urmează să fie transferată către OMV Petrom SA, începând cu data finalizării tranzacției.





ExxonMobil a fost prima companie americană de petrol și gaze care a lucrat în România, operând între 1903 și 1948 ca Standard Oil Co. din New Jersey. În perioada 2009-2010, subsidiara ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (EMEPRL) a achiziționat peste 3.000 de kilometri pătrați de date seismice 3D peste Neptun Deep Block, folosind tehnologii de ultimă oră. În martie 2012, Domino-1, primul puț maritim din România, situat la 170 de kilometri în largul mării, la aproximativ 1.000 de metri adâncime, a confirmat prezența gazelor naturale.





În 2013, compania americană a finalizat un studiu seismic 3D de șapte luni care acoperă aproximativ 6.000 de kilometri pătrați în Blocul Neptun Deep - cel mai mare program seismic întreprins vreodată în România. În ianuarie 2016, a finalizat cu succes cea mai ambițioasă campanie de foraj de explorare din sectorul maritim românesc, care a cuprins în total șapte sonde forate cu performanțe de siguranță și mediu exemplare.





Statul român este acționarul majoritar al SNGN Romgaz SA, deținând 70,0071% din capitalul său social. Preluarea acțiunilor companiei americane de către Romgaz deschide drumul exploatării rezervelor de gaze naturale din Marea Neagră.





SNGN Romgaz SA și ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Ltd. au ajuns la un acord privind achiziția tuturor acțiunilor emise de compania americană și care reprezintă 100% din capitalul social al acesteia, se arată într-un comunicat emis pe piața românească de capital.