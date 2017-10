Transportul şi turismul sunt soluţiile de ieşire din criză ale ţării

În viziunea BNR

Transportul și turismul sunt soluțiile de ieșire din criză ale țării

Exportul de servicii în transport și turism, creșterea accizelor, majorarea salariilor sub nivelul productivității și o politică monetară care nu lasă leul să se aprecieze - soluțiile pentru o creștere economică a României bazată pe export și nu pe consum, potrivit Băncii Naționale a României. În acest sens, politicile structurale ar trebui să se îndrepte către stimularea serviciilor de transport și turism. „România este singura țară din Europa Centrală și de Est care are deficit pe turism și un cont curent echilibrat pe transport, în condițiile în care are potențial mare pe amândouă”, a declarat Valentin Lazea, economistul-șef al BNR. El susține că, în domeniul turismului, statul nu este singurul vinovat, ci și directorii de hoteluri, care preferă să angajeze personal necalificat. „Nu îi obligă nimeni să recupereze investiția repede, să plătească mizerabil personalul. Șefii noștri din turism spun că nu are rost să îi școlească, pentru că vor pleca în Spania. Nu îi obligă nimeni să pună hoteluri de cinci stele în stațiuni dedicate turismului sindical, ieftin”, a mai spus reprezentantul băncii cen-trale. În ceea ce privește transportul, Lazea a menționat că „în materie de conducte, România are mai mulți kilometri decât are Norvegia și, dacă s-ar construi Nabucco, am avea o sursă de venit foarte bună”. „România are mai multe căi navigabile interne decât Marea Britanie, are una din primele rețele de cale ferată din lume. Marea noastră problemă sunt aeroporturile. Avem unul singur, cu trafic mare”, a mai spus Lazea.