Transportatorii cer sprijin statului pentru a face pasul la tranziţia verde

Solicitările lor vin în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene privind Pactul Verde şi al pachetului Pregătiţi pentru 55 (Fit for 55), iar presiunea pe sectorul transport este foarte mare. În vara acestui an, UE a publicat o Propunere de Regulament privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, angajându-se astfel să reducă emisiile cu cel puţin 55% până în 2030. Este primul pas spre atingerea obiectivului Pactului verde European privind neutralitatea climatică UE până în 2050. „Hidrogenul este sursa viabilă pentru viitor în transportul pe distanţe lungi, dar la ora actuală nu există nici un camion pe hidrogen la vânzare, iar costurile sunt de 3 ori mai mari decât pentru un camion tradiţional”, au mai spus transportatorii. Până una alta, reprezentanţii UNTRR solicită sprijin guvernului pentru achiziţia de camioane GNC/GNL ca un prim pas spre tranziţia verde, mai ales că România are mari rezerve de gaze naturale. „La începutul acestui an UNTRR a solicitat Guvernului României alocarea a 5 miliarde euro prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pentru digitalizarea şi reînnoirea a jumătate din flota României de vehicule comerciale licenţiate pe bază de gaz natural comprimat/lichefiat(GNC /GNL) şi pentru dezvoltarea a 100 de staţii de alimentare GNC/GNL în România. Spre dezamăgirea industriei de transport rutier din România, solicitările noastre nu se regăsesc în actualul PNRR”, se mai arată în documentul citat.





„Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) solicită Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor introducerea unui program de stimulare pentru achiziţionarea de vehicule comerciale licenţiate de transport rutier de marfă (peste 2,5 tone) şi persoane (peste 1+9 locuri) pe bază de gaz natural comprimat/lichefiat (GNC /GNL), reprezentând primul pas către tranziţia verde pentru industria transporturilor rutiere. Deşi această solicitare a fost adresată de UNTRR încă din 2019 Administraţiei Fondului de Mediu, până în prezent transportatorii rutieri români nu au beneficiat de niciun program de stimulare pentru achiziţia de vehicule GNC/GNL, aşa cum beneficiază transportatorii rutieri din alte state membre UE”, au transmis transportatorii într-un comunicat.