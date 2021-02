Transparență totală. Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a publicat toate contractele cu statul

„Transparenţă totală. Ministerul Economiei publică toate contractele cu statul. În primele zile de mandat am cerut toate contractele încheiate de minister în valoare de peste 5.000 de euro. Ele nu trebuie să rămână doar la ministru, ci trebuie să fie văzute de toţi contribuabilii” a afirmat ministrul Economiei într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului, românii plătesc taxe și impozite mari și au dreptul să știe ce se întâmplă cu banii pe care îi plătesc.

„Contribuabilii români plătesc taxe şi impozite în România şi încă mari (avem cea mai mare povară fiscală pe salariile mici din UE). Este normal să ştie nu doar marile direcţii în care merg banii lor, ci şi concret la cine şi pe ce s-au dus. Nu ne oprim aici. De îndată ce ne putem organiza în minister de sine stătător, vom modifica procedura de lucru, astfel încât nicio factură pentru un contract de peste 5.000 de euro să nu mai poată fi făcută dacă contractul nu este deja urcat în această platformă publică”, a mai adăugat Claudiu Năsui.

Potrivit acestuia, se zice că la stat un leu din trei este furat sau risipit.







„Vă las pe dumneavoastră să vedeţi dacă se verifică. Am atras multă animozitate prin refuzul de a semna 'ca primarul' tot felul de contracte aduse pe ultima sută de metri. Nu am venit aici să-mi fac prieteni. Am venit aici să sprijin mediul de afaceri autentic (care nu există doar graţie contractelor cu statul) şi să opresc căpuşarea banului public. Fix asta voi face, oricare ar fi consecinţele.







Cu mai multă transparenţă, fiecare cetăţean, fiecare ziarist, fiecare ONG-ist va avea posibilitatea mai mult ca niciodată să vadă problemele sistemului şi să propună soluţii”, a conchis ministrul Economiei.