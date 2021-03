Traian Băsescu: „Ar trebui taxe zero pentru construcţia de nave”

Totodată, fostul şef al statului a transmis un mesaj către constructorii de nave şi implicit celor care sunt la putere: „Acum le rămâne oamenilor ăstora care au reuşit, ei vor fi probabil viitorii armatori şi bine ar fi ca statul să se uite la ei şi să le spună ce condiţii ai în Bahamas, ia condiţiile aici în România pentru shipping, pentru transport maritim”.





Din acest motiv, mulţi armatori şi-au mutat navele sub pavilioane străine. „Nici Belgia, nici Olanda, nici chiar Marea Britanie nu au navele sub pavilioanele naţionale. Toate sunt sub pavilioane de complezenţă, cu sisteme de finanţare favorabile”, a adăugat fostul preşedinte al României. Practic este o afacere externă care utilizează echipaje româneşti. Armatorii români, chiar dacă şi-au pus navele sub pavilioane Bahamas sau Panama, operează cu echipaje româneşti. Pe România nu o împiedică nimeni să spună: „Pentru construcţia de nave, taxe zero. Pentru exploatarea de nave, taxe zero. Nu ai voie să dai bani, dar nu te opreşte nimeni să faci un regim fiscal favorabil. Mărturisesc că eu nu am reuşit să conving pe nimeni să facem o aşa ruptură abruptă în sistemul de taxare”, a adăugat Traian Băsescu, subliniind faptul că foarte puţini la nivel politic şi administrativ înţeleg ce impact are construcţia de nave, pentru că antrenează multă industrie şi generează foarte multe locuri de muncă.