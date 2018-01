Tragedii navale în lanț la începutul lui 2018

Anul 2018 a debutat prost pentru marinari, cu numeroase accidente navale și pierderi de vieți omenești. Cele mai multe s-au petrecut în zilele de 5 și 6 ianuarie.Nava de pescuit „BD 97619 TS” cu 15 marinari la bord se afla în zona de pescuit din largul coastei provinciei Binh Dinh, din Vietnam, în Marea Chinei de Sud. În după-amiaza zilei de 5 ianuarie 2018, a fost lovită de un cargou, care nu s-a oprit după coliziune și s-a îndepărtat. Vasul de pescuit a început să se scufunde, iar pescarii au sărit în barca de salvare și au ajuns pe țărm. De-acolo au fost preluați de altă navă de pescuit și transferați la postul Gărzii de Frontieră. Nava vinovată de producerea accidentului a fost identificată ca fiind „Xuan Thanh 10”, sub pavilion Vietnam.În aceeași zi, o barcă de salvare de pe nava de croazieră „Arcadia” a căzut în mare, în timp ce vasul era acostat la Ponta Delgada, Azore. Barca tocmai era lansată la apă, pentru o operațiune de salvare, când s-a desprins din cablurile de susținere. La bordul ei se aflau cinci marinari. Unul a fost spitalizat după un accident.Gigantul portcontainer „MSC Eloane” a raportat pierderea a 30 - 45 de containere, care au căzut peste bord, pe timp de furtună. Incidentul s-a petrecut în apele Atlanticului, în noaptea de 5 ianuarie, la 40 mile marine de coasta galiciană, Spania. Potrivit declarațiilor oficialilor, containerele pierdute nu aveau încărcături periculoase. Pe de altă parte, ele reprezintă un pericol pentru transportul maritim, ca orice alt obiect plutitor.Dimineața devreme, pe 6 ianuarie, vasul de pescuit thailandez „Chok Chu Chai” a fost lovit de un cargou, la sud-est de Laem Chabang, și s-a scufundat. Dintre cei opt membri ai echipajului au fost salvați doar patru, ceilalți fiind declarați dispăruți. De producerea accidentului este suspectat bulk-carrier-ul pakistanez „Hyderabad”.Ferry-boat-ul „Mestre Simao”, care face legătura dintre insulele Faial și Pico, Azore, a eșuat în aceeași dimineață, în timp ce intra în portul Madalena, din insula Pico. Cei 61 de pasageri de la bord au fost evacuați.Ziua a continuat cu un alt incident. Cargoul de mărfuri generale „Jiarong36” a fost lovit de vasul de pescuit „Minxiayu 01829” în largul coastei Wenzhou, China, în Marea Chinei de Est. Cargoul s-a răsturnat și s-a scufundat, iar nava de pescuit are bulbul avariat. Cei 12 marinari de pe „Jiarong36” au fost salvați de navele din vecinătate.Tot pe 6 ianuarie, tancul petrolier „Sanchi” a intrat în coliziune cu bulk-carrer-ul „CF Crystal”, la est de estuarul râului Yangtze, în Marea Marii Chinei de Est. Petrolierul, care era încărcat cu 136.000 de tone de țiței, plecase din Iran spre Coreea. „CF Crystal” avea în magazii 64.000 de tone de cereale, pe care le încărcase în China pentru SUA. În urma impactului, la bordul lui „Sanchi” s-a produs un incendiu, care a făcut ca salvarea să fie extrem de dificilă. Cei 32 de marinari au fost declarați dispăruți. Ulterior, corpul unuia dintre navigatori a fost recuperat din apele mării. Pe 9 ianuarie, nava era în derivă, continuând să ardă. Costul petrolului de la bord este estimat la aproximativ 60 de milioane de dolari. Tancul petrolier „Sanchi” a fost construit în 2008, are 274,18 metri lungime, 50 de metri lățime și capacitatea de 164.154 tdw.