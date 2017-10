Tragedie la bordul unui portavion rusesc

2

In 201...

... zice nea Tzitza cu limba lui de lemn, mostenire de la Dobrogea Noua! "poate lua la bord până la 36 de aeronave, inclusiv 26 de luptători și 10 elicoptere. " Din asta ce intelegi?

Răspuns la: in ce an?

Adăugat de : renovat, 12 iunie 2016

Portavionul „INS VIKRAMADITYA” (ex „Baku”, ex „Admirall Gorscov”) a fost construit în 1987 și renovat în 201.