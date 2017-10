Tragedia navei Danny F II

Joi, 17 decembrie 2009, la ora 13,55, cargoul Danny F II, sub pavilion Panama, a transmis semnalul de pericol. La puțin timp după aceea, nava s-a scufundat în apele mării. SOS pe Mediterana de Est Danny F II părăsise portul Montevideo (Uruguay) pe data de 23 noiembrie. Potrivit companiei Agencia Schandy, care îi asigura operarea, nava avea 82 de oameni la bord: un echipaj internațional, de 76 de navigatori (printre care se aflau britanici, ruși, libanezi, sirieni, pakistanezi, filipinezi și uruguaieni) și 6 pasageri (4 uruguaieni, 1 brazilian și 1 australian). Alte surse susțin că pe navă s-ar fi aflat 83 de persoane. Cargoul transporta animale vii. În calele sale se aflau 10.224 de oi și 17.932 de vite. Urma să descarce marfa în portul Tartous, din Siria. Când a surprins-o furtuna, nava a schimbat cursul, îndreptându-se spre portul Beirut, dar nu a mai apucat să ajungă la adăpost. Unul dintre supraviețuitorii dezastrului, un marinar filipinez, le-a povestit salvatorilor că motorul principal a intrat în black-aut (s-a oprit). Comandantul, un britanic, a transmis semnalul de primejdie și a dat alarma. El i-a cerut echipajului să sară în apă, să se salveze. Înainte de a-i urma ordinul, oamenii au apucat să-și pună vestele de salvare. La numai 10 minute după ce au ajuns în valurile mării, cargoul s-a răsturnat pe un bord, sub forța furtunii și s-a scufundat, luându-l cu el și pe comandant. Operațiuni de salvare Sinistrul a avut loc la 11 mile depărtare de portul Tripoli. La doar 90 de minute de la transmiterea SOS-ului, a început acțiunea de salvare. În zonă s-au deplasat nave ale flotei libaneze și din cadrul forței ONU de menținere a păcii în Liban UNIFIL (o navă italiană și două nave germane). În cursul serii și al nopții, au fost salvați 38 de membri ai echipajului de pe Danny F II. Din păcate, unul dintre marinari a murit la puțin timp după ce a fost scos din apă, probabil din cauza șocului hipotermic. Au fost recuperate și corpurile neînsuflețite ale unui număr de 4 marinari. Bărcile de salvare ale navelor din misiunea ONU, navele marinei siriene și libiene, plus un elicopter de salvare britanic, au continuat operațiunea de căutare la primele ore ale zilei de vineri, 18 de-cembrie. Însă, misiunea lor a fost îngreunată de condițiile extrem de dificile din zona sinistrului. Valurile erau înalte de trei metri, iar pe suprafața apei pluteau mii de cadavre de animale. Înnebunite de frică Nava Danny F II avea lungimea de 203 m lungime și lățimea de 28 m. A fost construită în 1976, la șantierul naval Wartsila Marine Industries, din Turku (Finlanda). Inițial era destinată transportului de autovehicule. În 1997, a trecut printr-o operațiune de conversie, într-un șantier naval din Singapore, fiind transformată în cargou pentru transportul animalelor vii. Se pare că era cea mai mare navă din lume de acest tip. Lucrările de conversie au costat 23,8 milioane de dolari. Cargoul aparține armatorului Fares Group. În publicațiile vremii se vorbește de transporturi de peste 10.000 de vite și 40.000 de oi spre Egipt și Iordania, efectuate cu Danny F II. Pe 14.03.2009, într-un schimb de mesaje pe forum, unul dintre marinarii care au navigat cu Danny F II afirma următoarele: „M-am minunat câte animale au murit în voiaj. Am văzut cum erau încărcate navele pe navă. Nu era o priveliște prea frumoasă. Toate animalele alergau înnebunite de frică, neștiind încotro să o ia, în timp ce muncitorii le loveau cu drugi de oțel.” Se pare că Danny F II avea probleme tehnice mai vechi. În septembrie 1997, nava a fost reținută de autoritățile din portul Adelaide, timp de patru zile, pentru remedierea mai multor deficiențe. Ultimele mesaje Înainte ca nava să se scufunde, au existat mai multe schimburi de mesaje, pe forum, cu unii dintre membrii echipajului. Iată câteva dintre ele: 1.10.2009, Peter Coleman-Wilson: „Danny F II încă merge bine.”; 10.12.2009, un anume Sumer: „Soarta este ironică. Am reușit să mă îmbarc pe Danny F II, în Uruguay, ca ofițer junior. Este pentru prima oară când merg cu o navă pentru transportul animalelor, așa că urează-mi noroc pe acest monstru!”. Furtunile care s-au abătut în luna decembrie asupra zonei de est a Mediteranei și Mării Negre au făcut mai multe victime în lumea shipping-ului. Tragedia navei Danny F II vine la o săptămână după ce o navă grecească, care se îndrepta spre portul izraelian Haifa, s-a scufundat în apropierea coastei libaneze. 6 marinari au fost dați dispăruți și alți 12 au fost salvați. În aceeași săptămână, o navă sub pavilion togolez s-a scufundat la sud de coasta Libanului. 7 marinari au fost salvați, restul echipajului fiind dat dispărut. Pe 12 decembrie 2009, cargoul turcesc „Ogan Bey” s-a scufundat la 180 – 200 km de Istanbul. 12 marinari au fost salvați, 2 au decedat, iar alți 2 au fost dați dispăruți.