Traficul pe canalele navigabile, redus la 60 – 70% din prognoză

În acest an, traficul pe canalele navigabile Dunăre – Marea Neagră și Poarta Albă – Midia Năvodari a scăzut considerabil, la circa 60 – 70% din prognoza inițială. Cauza principală o reprezintă problemele de la combinatul siderurgic de la Galați, care asigura până la 70% din trafic, în anii trecuți. În al doilea rând, reprezentanții Administrației Canalelor Navigabile (ACN) Constanța spun că recesiunea a dus și la o reducere a consumului de metal (tablă, fier beton), altă marfă transportată în cantități mari, în 2008. „Traficul este menținut la cote acceptabile de recolta bună din acest an. Sunt transporturi masive de cereale spre silozurile din portul Constanța, din Ungaria, Serbia și Bărăgan. De asemenea, s-a reluat și traficul către combinatul de la Galați”, spune Valentin Zeicu, directorul general al ACN Constanța. Pentru 2009, Mittal Steel Galați a estimat un volum total de cocs de circa 3 milioane tone, care acoperă doar 2 – 3 luni din traficul pe canalul Dunăre – Marea Neagră. Este o schimbare radicală, având în vedere că transportul cocsului acoperea chiar și opt luni, în trecut. „Pentru 2010 s-a anunțat o creștere ușoară a cantităților de cocs transportate pe canalele navigabile, până la 3,5 milioane tone”, mai spune Valentin Zeicu. Cei de la ACN s-au pregătit pentru sezonul rece, anunțând tarife cu 25% mai mici pentru transportatorii care vor alege canalul. „Chiar dacă traficul va scădea ușor, va continua tranzitul de cereale și cocs. Datorită tarifelor mici, mulți transportatori vin pe canal în lunile de iarnă și ne permit să menținem șenalul navigabil. Facem programări, astfel încât să circule tot timpul două convoaie de barje, unul spre Agigea și unul spre Cernavodă. Astfel, șenalul navigabil se menține în ambele sensuri”, explică directorul general al ACN Constanța. v v v Canalul Dunăre-Marea Neagră a fost evaluat la circa 2 miliarde euro, plus 3.500 hectare de teren, cu o valoare pre-criză de aproximativ 200 milioane euro. Cel mai important client al ACN rămâne Centrala Nucleară de la Cernavodă, care utilizează 70 – 80% din apa de pe canal pentru răcirea reactoarelor.