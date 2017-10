Traficul pe canalele navigabile a crescut semnificativ

Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile (CNACN) a încheiat anul 2011 cu un trafic de 28.979.000 tone capacitate, reprezentând o creștere de 2.757.000 tone capacitate față de anul 2010.Datele CNACN arată că din totalul traficului de aproximativ 29 milioane tone capacitate înregistrat în 2011, traficul intern a reprezentat puțin peste 19 milioane, iar restul de aproape 10 milioane, cel extern.Potrivit reprezentanților CNACN, în ceea ce privește traficul extern, marfa provenită din Republica Serbia s-a situat pe primul loc, cu un volum de aproximativ 1.900.000 tone marfă.„În urma strategiei de atragere a agenților economici pe canalele navigabile prin care am redus tarifele, în anul 2009, cu până la 50% pentru transportul de containere, la sfârșitul anului 2011 ne-am atins obiectivul depășind 14.100 TEU, în condițiile în care, în 2010, am trecut pentru prima oară, în istoria canalelor, pragul de 10.000 TEU”, a precizat director general al CNACN, Valentin Zeicu.Pe primul loc în clasamentul mărfurilor tranzitate în 2011 pe canalele navigabile s-au situat cerealele, cu un volum de 3.048.000 tone marfă, urmate de minereurile de fier (2.392.000 tone marfă), produsele minerale brute (1.820.000 tone marfă) și minereurile neferoase (1.258.000 tone marfă).Volumul produselor minerale brute (reprezentând piatră, nisip, griblură etc.) tranzitate pe canale a crescut cu 152% față de volumul tranzitat în anul 2010, datorită construcțiilor autostrăzii și a șoselei de centură a Constanței.