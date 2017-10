În primul semestru din 2012

Traficul de mărfuri pe canalele navigabile a crescut cu 29,57%

După un debut slab în lunile de iarnă, din cauza ghețurilor care au blocat navigația pe Dunărea maritimă și fluvială, traficul de mărfuri pe canalele navigabile a înregistrat o creștere continuă.Potrivit datelor Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile Constanța, în primele șase luni ale lui 2012 s-a realizat un trafic de 6.839.000 tone de mărfuri, cu 29,57% mai mare decât în aceeași perioadă a anului precedent.Creșterea s-a datorat importatorilor și exportatorilor străini, care au tranzitat, pe canalele navigabile, 4.282.119 tone de mărfuri, cu 64,19% mai mult decât în 2011. În schimb, proprietarii de mărfuri români au derulat cu 4,23% mai puțin, în total 2.556.881 tone.În primul semestru al anului, ponderea mărfurilor partenerilor externi a fost de 62,61% din total, ceea ce marchează creșterea rolului internațional al canalelor navigabile românești.În intervalul de referință, cele mai importante categorii de mărfuri transportate au fost următoarele: cereale - 2.553 mii tone (creștere de 109,49% față de semestrul I 2011); minereu de fier - 1.310,6 mii tone (creștere de 2,28%); combustibili solizi - 437,2 mii tone (scădere de 27,46%); produse petroliere - 190,1 mii tone (scădere de 17,13%); laminate - 173,6 mii tone (creștere de 33,74%); minereuri neferoase - 616,3 mii tone (creștere de 28,4%%).Structura mărfurilor arată că tranzitul pe canal este dependent de două ramuri economice: agricultura și siderurgia. Un an secetos, cu o producție agricolă proastă, așa cum este 2012, afectează grav traficul de mărfuri din următorul an. De asemenea, închiderea sau restrângerea activității unui combinat siderurgic din România, Serbia, Ungaria sau Austria taie procente importante din trafic.Variațiile mari de trafic de la un an la altul vor înceta odată cu dezvoltarea transportului de mărfuri containerizate pe Dunăre. Acest lucru depinde de regularizarea cursului fluviului și de menținerea adâncimilor de siguranță a navigației pe tot parcursul unui an.În primul semestru din 2012, canalele navigabile au fost tranzitate de 11.118 unități navale, cu 30,32% mai multe decât în primele șase luni ale anului precedent. Demn de notat este faptul că transportul mărfurilor s-a realizat în principal cu nave românești: 6.638 unități, reprezentând 59,7% din total.