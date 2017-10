Traficul de mărfuri în porturile maritime a crescut cu 1,23%

În primele cinci luni ale acestui an, traficul de mărfuri în porturile Constanța, Midia și Mangalia a crescut cu 1,23%, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2009, situându-se la 17.134.448 tone. Rolul principal în realizarea acestui salt l-au jucat porturile Midia și Mangalia. Deși cu o pondere mică în traficul total (Midia - 12,22%, iar Mangalia - 0,69%), cele două porturi au făcut diferența între rezultatele din 2009 și 2010. Portul Constanța, cu o pondere de 87,19% în volumul total, a continuat să înregistreze un trafic mai mic decât în anul precedent. Îmbucurător este faptul că, de la o lună la alta, cantitatea de marfă crește. Sunt destule semnale că finalul lui 2010 va găsi portul pe plus. În intervalul ianuarie - mai 2010, operatorii din Constanța au manipulat 14.922.425 tone de mărfuri, cu 1,64% mai puțin decât în aceeași perioadă a lui 2009. Cerealele, care dețin ponderea cea mai importantă, cu 3.501.216 tone, au contribuit cel mai mult la această involuție. Cantitatea derulată în intervalul de referință a scăzut cu 22,49%. S-au redus, de aseme-nea, cantitățile de petrol brut (cu 44,30%), de produse petroliere (cu 6,17%), de articole diverse (cu 3,45%) și semințe uleioase (cu 60,73%). A crescut, în schimb, traficul de minereu de fier și fier vechi (cu 14,91%), minereuri neferoase (de 7,2 ori), cărbune (cu 9,34%), de produse chimice (cu 71,01%), de îngrășăminte (de 3,4 ori), de echipamente și mașini (cu 90,82%), de cherestea (cu 25,34%) și produse metalice (cu 1,42%). După prăbușirea din 2009, traficul de mărfuri containerizate și-a mai revenit. În primele cinci luni ale lui 2010 au fost manipulate 2.373.074 tone de mărfuri, respectiv 224.032 TEU (containere convenționale), mai puțin cu 3,22%, respectiv 14,52%. Dintre toate porturile maritime românești, Midia are cea mai mare creștere de trafic. În primele cinci luni ale anului 2010, au fost manipulate 2.093.261 tone de mărfuri, cu 27,97% mai mult decât în aceeași perioadă a lui 2009. Dacă fluxurile de petrol brut au crescut cu 77,78%, ajungând la 1.302.739, în schimb, cele de produse petroliere a scăzut cu 15,72%, până la 675.279 tone. Portul Midia a continuat să-și diversifice activitatea în acest an. În afară de petrol brut și rafinat, au mai fost operate: 68.637 tone de fier vechi (creștere cu 13,71%), 7.486 tone de animale vii (creștere de 3,7 ori), 10.795 tone de bitum (scădere cu 22,35%), 6.345 tone de echipamente și mașini (scădere cu 54,11%) și 10.876 tone de produse chimice (creștere de la zero). Portul Mangalia a înregistrat o spectaculoasă revenire. Dacă în primele trei luni ale anului era pe minus, după cinci luni a ajuns pe plus, cu o creștere de 0,41% a traficului. Din totalul de 118.762 tone de mărfuri operate în lunile ianuarie - mai 2010, produsele metalice ocupă primul loc, cu 57.332 tone. Sunt urmate de: ciment - 40.936 tone, bitum - 17.256 tone și echipamente - 2.227 tone.