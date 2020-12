Traficul de mărfuri din porturile maritime românești, mai mic din cauza pandemiei și secetei

Stimați cititori, comerțul internațional și transportul maritim de mărfuri înregistrează pierderi majore ca urmare a recesiunii economice generate de pandemia Covid-19. Mai toate porturile lumii raportează o diminuare semnificativă a cantităților de mărfuri manipulate, comparativ cu anul trecut. Fluxurile de produse energetice, siderurgice și de mărfuri generale containerizate au înregistrat cele mai mari reduceri. În schimb, cele de produse agroalimentare se mențin la un nivel ridicat.







Constanța - cel mai mare port românesc - a manipulat 49.451.936 tone de mărfuri, cu 7,31% mai puțin față de perioada ianuarie – noiembrie 2019. Au influențat pozitiv doar 6 grupe de mărfuri din totalul de 21, respectiv creșterea cantităților de: cereale (+2,30%), îngrășăminte (+16,23%), produse chimice (creștere de 3,30 ori), ciment (creștere de 3,90 ori), celuloză și deșeuri de hârtie (+62,23%), echipamente și mașini (+17,70%).







În structura traficului nu s-au produs schimbări semnificative. Cerealele și semințele uleioase au reprezentat 44,03% din totalul fluxurilor de mărfuri derulate. Ponderi importante au înregistrat: mărfurile containerizate (11,82%), minereurile și deșeurile metalice (11,50%), hidrocarburile (10,94%), îngrășămintele și produsele chimice (9,23%), cărbunele (5,35%).







Portul Constanța a suferit un al doilea șoc începând din al doilea semestru al anului, ca urmare a reducerii cantităților de cereale și semințe uleioase pentru export. Seceta extremă a afectat grav culturile de grâu, orz, ovăz și rapiță din România, astfel că recolta din acest an este cu 50% mai mică decât în 2019.







În lunile ianuarie – noiembrie 2020, zona petrolieră Midia a derulat un trafic de mărfuri total de 5.596.569 tone, cu 25,78% mai mic decât în aceeași perioadă din 2019. Hidrocarburile, care dețin o pondere de 88,93% în totalul mărfurilor manipulate la Midia, au înregistrat un declin de 29,19%, ca efect al reducerii cererii de carburanți.







Evoluția traficului de mărfuri în ultima lună a anului depinde de evoluția pandemiei la nivel global, de revenirea vieții sociale la normalitate și relansarea economiei.







x x x







Pe malul opus al Mării Negre, porturile rusești au raportat un trafic de 230,8 milioane de tone de mărfuri, mai mic cu 1,7% față de perioada ianuarie - martie 2019. Novorossiysk - cel mai mare port al Federației Ruse - a manipulat 129,5 milioane tone de mărfuri, cu 9,3% mai puțin decât în același interval de timp al anului precedent. În celelalte porturi rusești, situația a fost următoarea: Tuapse – 24,3 milioane de tone (+8,1%), Kavkaz – 20,6 milioane de tone (+4,7%), Taman – 19,6 milioane de tone (+48,4%), Rostov pe Don – 16,7 milioane de tone (+15,4%).

Pentru următoarele două săptămâni și-au anunțat sosirea în porturile maritime românești 80 de nave, din care 30 de portcontainere.În primele 11 luni ale acestui an, porturile Constanța (plus zona Midia) și Mangalia au manipulat împreună 55.398.844 tone de mărfuri, cu 9,40%, respectiv 5.749.259 tone, mai puțin față de aceeași perioadă din 2019. Trebuie precizat faptul că din 2009, primul an al Marii Crize Economice, porturile maritime românești nu au mai înregistrat o asemenea reducere de trafic.În perioada de referință, traficul de containere din portul Constanța a totalizat 5.842.025 tone de mărfuri, respectiv 592.025 TEU (containere standard), fiind mai mic cu 4,33%, în tone, respectiv 4,42%, în TEU.Surpriza o reprezintă micuțul port Mangalia, care a manipulat 350.339 tone de mărfuri, cu 39,52% mai mult decât în ianuarie - noiembrie 2019. În structură, cimentul reprezintă 53,31% din traficul total al acestui port, iar produsele petroliere, 43,49%.Dacă volumul mediu lunar al fluxurilor de mărfuri se va menține cel puțin la nivelul primelor 11 luni, porturile maritime românești vor încheia anul 2020 cu un trafic total de 60.435.102 tone, inferior recordului de 66.603.292 tone realizat în 2019.