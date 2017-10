În primele 7 luni ale anului, în portul Constanța

Traficul de mărfuri containerizate a crescut la 778.730 TEU

Potrivit datelor furnizate de serviciul de marketing al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, în primele 7 luni ale anului 2007, traficul de mărfuri derulat prin porturile maritime românești a scăzut cu 0,7%, înregistrând 32.464.925 t, față de 32.692.997 t, în aceeași perioadă a anului 2006. Fenomenul se datorează diminuării traficului fluvial cu 5,19%, care coborât la 6.656.907. Traficul maritim are o creștere ușoară, de 0,4%, ajungând la 25.808.018 t. Tranzitul total a făcut un salt de 32,47%, de la 6.802.977 t, în 2006, la 9.012.288 t, în 2007. Cabotajul a realizat un total de 4.357.223 t, cu 361.337 t mai puțin decât in 2006. Importurile au ajuns la 11.854.365 t (creștere de 2,36%), exporturile - 7.241.049 t (scădere de 32,4%). Traficul de containere are o creștere semnificativă, de 39,6%, atingând 778.730 TEU. Cantitativ s-au operat 7.041.416 t, creșterea fiind de 36,44%. Pe grupe de mărfuri s-au înregistrat creșteri mai importante la: articole diverse (1.825.777 t), minereuri de fier, deșeuri de fier și oțel, zgură de furnal (936.460 t), combustibili minerali solizi (833.020 tone), produse metalice (654.593 t), semințe uleioase, fructe oleaginoase și grăsimi (236.794 t), produse chimice (154.097 t). Operatorii de minereuri de fier și deșeuri feroase au cele mai mari creșteri: „Comvex" (754.104 t), „Barter Trading Romania" (36.897 t) și „Chimpex" (24.695 t). Creșteri semnificative au și operatorii de combustibili minerali solizi: „Comvex" (865.914 t), „Socep" (20.116 t). Scăderi sunt la următoarele grupe de mărfuri: produse petroliere (1.298.127 t), minereuri si deșeuri neferoase (1.218.449 t), cereale (970.130 t), petrol brut (903.265 t), ciment, var nestins, materiale de construcții (573.161 t). „Oil Terminal" și „Rompetrol Logistics" București au înregistrat scăderi de 1.036.591 t, respectiv, 279.899 t. La minereuri si deșeuri neferoase, au trafic în minus „Comvex" (586.981 t) și „Romtrans" – Sucursala Constanța Sud (78.625 t), iar la cereale, „North Star Shipping" (289.995 t) si Silotrans (158.764 t).