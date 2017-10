Traficul de mărfuri a crescut cu peste 25% în terminalul "Socep"

În primele șapte luni ale acestui an, operatorul portuar „Socep” SA a manipulat cu peste 25% mai multe mărfuri, comparativ cu aceeași perioadă din 2010, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber“, directorul general Daniel Linteș.Traficul de containere a contribuit mai puțin la evoluția generală, sporul fiind de numai 5%. Creșterea s-a datorat mai ales laminatelor, produselor chimice și materiei prime pentru industria siderurgică. Producătorul „Tenaris Silcotub” Zalău a exportat mai mult în acest an prin danele terminalulului „Socep”. La rândul lor, „Alum” Tulcea și „Alro” Slatina și-au menținut trendul crescător la importurile de materie primă (bauxită și cărbune cocsificabil). „Cantitățile de produse chimice vrac operate (cu precădere îngră-șăminte) au crescut pe seama importurilor. Dacă în 2010, erau neînsemnate, în acest an au fost de ordinul zecilor de mii de tone. De altfel, acest lucru se reflectă și în creșterea producțiilor agricole din 2011" - relatează directorul general. Tranzitul de produse metalurgice și vrac a înregistrat un salt, ajungând să dețină o pondere de circa 30% din fluxurile de mărfuri derulate prin danele de operare de la „Socep”. Dinspre Serbia vin produse metalurgice, iar spre Bulgaria și Serbia pleacă produse vrac (cărbune, minereuri) și metalurgice. Investițiile realizate în acest ani-au permis companiei „Socep” să intre pe piața cerealelor cu rate de operare foarte bune, comparabile cu cele practicate de silozurilor pe înălțime. „Viitoarele investiții ne vor permite să ajungem la o rată de încărcare de 10.000 tone pe zi” - a declarat directorul general.Majorarea cantităților de mărfuri derulate a condus la o creștere cu circa 25% a cifrei de afaceri, comparativ cu același interval din anul trecut, a precizat Daniel Linteș. „În cel mai bun caz, tarifele practicate de noi au rămas neschimbate. În schimb, 50% dintre ele, chiar și în acest an, au scăzut. A crescut competiția dintre operatorii portuari, lucru de care au profitat clienții, pentru a solicita reducerea tarifelor” - a afirmat Daniel Linteș, directorul general. Până la finele anului, operatorul „Socep” se așteaptă la creșteri pe toate categoriile de mărfuri, dar mai ales la cereale. De altfel, ministrul Agriculturii, Valeriu Tabără, a anunțat că România are o producție de grâu de peste 7 milioane tone, ceea ce înseamnă un plus de 1,5 milioane tone față de 2010, care a fost un an de vârf. Producții bune s-au obținut, de asemenea, la orz și rapiță. Iar după cum arată culturile, floarea soarelui și porumbul vor da recolte foarte bune. „Economia românească are limitele ei. De la un an la altul, singurele creșteri de trafic spectaculoase în portul Constanța pot să apară din zona agriculturii. Cât privește tranzitul de mărfuri, viitorul lui este legat de Dunăre. Dacă în cazul transportului pe mare al containerelor, concurența porturilor din Ucraina și-a spus cuvântul, în cazul Dunării, portul Constanța nu are adversar” - a afirmat directorul general.În 2011, compania a realizat investiții importante. Programul aprobat de acționariat pentru anul acesta se ridică la 1,5 milioane euro. „Suntem în grafic. Până la această oră, 70% din investiții au fost realizate și, deja, se văd efectele în producție” - a declarat Linteș.Pentru operarea cerealelor din magaziile orizontale, compania s-a dotat cu două shiploadere (benzi transportoare) plus două încărcă-toare frontale, urmând să achiziționeze un al treilea shiploader. În cadrul programului de înnoire a parcului de mijloace de ridicat și transportat au fost procurate patru stivuitoare noi. Au fost achiziționate echipamente pentru manipularea mărfurilor vrac și a celor metalurgice. De asemenea, s-au făcut investiții în suprastructură: reabilitarea unor platforme, magazii, a unui pod de containere.Tot în acest an, a fost deschisă o linie de însăcuit a mărfurilor chimice (în saci de diferite dimensiuni), dotată cu cântare automate. Pentru că există cerere, această activitate va fi extinsă cu încă o linie. De la serviciile de încărcare, descărcare și depozitare a mărfurilor, „Socep” începe să se orienteze și spre alte tipuri de prestații. În prezent, în afara operațiunilor de însăcuire, execută și lucrări de reparații la containere. „Extinderea gamei de servicii va permite dez-voltarea întregului port, care este supradimensionat față de cantitățile de mărfuri existente la aceastăoră” - este de părere directorul general.