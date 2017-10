Traficul de cereale se relansează, în portul Constanţa

Traficul de cereale se relansează, în portul Constanța

Operatorii de cereale din portul Constanța au din nou de lucru. În ciuda secetei, care a făcut ca apele Dunării să scadă sub cota de siguranță a navigației și să blocheze sute de barje cu grâne în porturile de cursul superior al fluviului, cerealele continuă să sosească la Constanța. Vin cu trenurile, cu tirurile sau cu barjele, de pe Dunărea maritimă, care are adâncimi bune.Ieri, în portul Constanța se aflau sub operate 11 nave cu cereale, în danele a 10 operatori. În total, se încărcau 118.950 tone de grâne, din care: 19.550 tone de grâu, 19.300 tone de floarea soarelui, 49.600 tone de rapiță, 18.500 tone de porumb și 12.000 tone de cereale cu structura neprecizată. Pe de altă parte, în silozurile și magaziile portului se descarcau cereale de pe 38 de barje. În următoarele zile sunt așteptate să sosească la încărcare trei nave care împreună vor prelua 104.000 tone de grâne, din care: 25.000 tone de grâu, 33.000 tone de floarea soarelui și 46.000 tone de cereale cu structura neprecizată.Odată cu începerea ploilor și creșterea cotelor Dunării, traficul de cereale în portul Constanța va exploda. Vor sosi nu doar barjele cu grâne din zona de sud și de vest a țării, dar și cele din Bulgaria, Serbia și Ungaria, care au mari cantități la export.