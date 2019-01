Traficul de cereale prin portul Constanța a crescut de peste opt ori, în 15 ani

Reformele petrecute în ultimii 20 de ani în agricultura României, Ungariei, Serbiei, Slovaciei și Bulgariei, precum și sprijinul financiar acordat de Uniunea Europeană fermierilor au dus la creșterea producțiilor de cereale și semințe uleioase și a disponibilităților pentru export. Portul Constanța a profitat din plin de transformările din agricultura Europei Centrale și de Est, cantitățile de produse agricole derulate prin danele sale crescând de la un an la altul.Dacă în anul 2001, portuarii constănțeni au manipulat doar 2.784.200 tone de cereale și semințe uleioase, în 2016 s-a ajuns la un record de 23.312.338 tone. Cantitatea a scăzut, în 2017, la 21.107.096 tone, pe fondul evoluției prețurilor pe piețele internaționale și este de așteptat ca pentru anul 2018 să fie raportat un volum apropiat de marfă.Semnificativ este faptul că ponderea cerealelor și semințelor uleioase în traficul portului Constanța a crescut de la 13,05%, în 2002, la 45,02%, în 2016, pentru a coborî la 41,68%, în 2017. În anul 2016, Constanța devenise cel mai important port cerealier al Uniunii Europene.Creșterea traficului de produse agricole a fost posibilă datorită investițiilor pe care operatorii portuari le-au făcut în modernizarea spațiilor de depozitare, a instalațiilor de încărcare – descărcare, dar mai ales în construcția unor capacități de depozitare noi.La sfârșitul anului 2012, capacitatea totală de depozitare a cerealelor, în portul Constanța, ajunsese la 965.422 tone, fiind de 10,72 ori mai mare decât în 1997. În anii care au urmat, a avut loc o adevărată explozie a investițiilor portuare din sectorul cerealier.La data de 30 septembrie 2018, în portul Constanța, erau autorizate de către Ministerul Agriculturii spații de depozitare a cerealelor cu capacitatea totală de 1.552.800 tone, din care: 1.065.800 tone în silozuri și 487.000 tone în magazii. Astăzi, portul Constanța deține 46% din capacitatea totală de depozitare a cerealelor a județului Constanța (care totalizează 3.375.874 tone), respectiv 59,22% din capacitatea silozurilor (de 1.799.848 tone) și 30,90% din cea a magaziilor de cereale (de 1.576.026 tone).Operatorii care dețin capacități de depozitare autorizate, în portul Constanța, sunt:- Silotrans – capacitate de 100.000 tone (în silozuri);- Barter Port Operator SRL - 105.000 tone (din care: 95.000 în silozuri și 10.000 în magazii);- Chimpex SA – 357.000 tone (din care: 200.000 tone în silozuri și 157.000 tone în magazii);- Silo-Port SRL - 30.000 tone (un siloz);- Niva Prodcom SRL - 66.000 tone (în silozuri);- Umex SA – 15.000 tone (în magazii);- Canoplus SRL - 110.000 tone (din care: 60.000 tone în silozuri și 50.000 tone în magazii);- Sicim SA – 20.000 tone (în magazii);- United Shipping Agency SRL – 278.000 tone (din care: 233.000 tone în silozuri și 45.000 tone în magazii);- Frial SA – 25.000 tone (în magazii);- Socep SA – 133.000 tone (în magazii);- North Star Shipping SRL – 313.800 tone (din care: 281.800 tone în silozuri și 32.000 tone în magazii).Este de așteptat ca, pe viitor, cantitățile de produse agricole exportate prin portul Constanța să crească. În prezent, productivitatea la hectar în țările din Europa Centrală și de Răsărit este de circa trei ori mai mică decât în țările dezvoltate economic.La rândul lor, companiile portuare continuă investițiile în modernizarea capacităților de operare a cerealelor existente și în construcția altora noi.În mai 2017, a început construcția terminalului de cereale Comvex, o investiție de 45 de milioane de euro. Silozul va avea o capacitate de depozitare de 200.000 de tone și va intra în exploatare la recolta din 2019.La rândul său, compania Socep are în pregătire proiectul AGRI, care prevede construcția unui terminal de cereale cu capacitatea de depozitare de 100.000 de tone, cu sistem integrat de încărcare și descărcare, precum și modernizarea capacităților de depozitare existente. Obiectivul principal este realizarea unui trafic de 1.000.000 de tone de cereale și semințe uleioase pe an. Valoarea proiectului se ridică la circa 40 de milioane de euro.