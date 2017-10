Trafic record pe canalele navigabile

Seceta a afectat traficul de mărfuri fluvial. Cotele apelor Dunării au scăzut periculos, ajungând în unele zone sub nivelul optim de navigabilitate. Armatorii sunt nevoiți să încarce barjele chiar și la mai puțin de 50% din capacitate, fapt ce afectează costurile pe tona de marfă transportată.Administrațiile porturilor fluviale intervin tot mai des cu drăgi, pentru a asigura adâncimile, și cu împingătoare pentru a debloca navele împotmolite în mâl.Pe canalele navigabile Dunăre - Marea Neagră și Poarta Albă - Năvodari, adâncimea este menținută la un nivel constant, de 7,05 - 7,10 metri, dar cu eforturi și cheltuieli mai mari. Se pompează mai multă apă din Dunăre decât în alți ani.Din fericire, marfă există din belșug. Pe data de 5 august 2015, traficul pe canale a fost de 170.000 tone capacitate. Cu o zi înainte fusese de 110.000 tone capacitate.În ciuda secetei, în primele șapte luni ale acestui an, Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a înregistrat un trafic de 19,6 milioane tone capacitate. Este cel mai bun trafic din istoria acestor căi de navigație, cu 4,2 milioane tone capacitate mai mare față de cel din perioada de referință a lui 2014, care a fost un an record.Au fost derulate 8,755 milioane tone de mărfuri, în creștere față de primele șapte luni ale anului precedent, când au fost tranzitate 6,9 milioane tone, dar sub nivelul record de 9,2 milioane tone, consemnat în 2005.În primele șapte luni ale anului, canalul a fost tranzitat de 13.931 unități navale, din care 5.357 nave cu pavilion străin.În structura mărfurilor tranzitate pe canalele navigabile, ponderea cea mai mare o dețin cerealele. În luna iulie, acestea au reprezentat aproximativ 60% din total. În august, au început să crească cantitățile de minereuri și cărbune pentru siderurgie, care sunt încărcate în portul Constanța și pleacă spre Ungaria.Cum va evolua traficul de mărfuri pe canalele navigabile, până la sfârșitul anului? Navele vor circula cu restricții din ce în ce mai mici, datorită creșterii cotelor Dunării. În schimb, vor fi cantități mult mai mici de porumb și floarea soarelui la export, din cauza scăderii dramatice a recoltelor din cauza secetei.