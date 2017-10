Trafic de vacanţă în porturile românești

Trafic de vacanță în porturile românești

Minivacanța a subțiat trafucul de mărfuri din porturile maritime românești, Astăzi, 4 iunie 2017, în portul Constanța se aflau sub operare 15 nave, iar la Midia, 3 nave. Din totalul de 18 nave, două nave încărcau animele vii, două încărcau cherestea, două descărcau laminate, iar câte una încărca sau descărca ceapă, fier vechi, concentrat de cupru, șrot, marmură, automobile, îngrășăminte. Marea majoritate sunt nave de capacitate mică și medie. Cea mai mare navă este „Lyric Star”, sub pavilion Spania, care are lungimea de 229 metri și descarcă 43.700 tone de șrot. În rada portului Constanța așteaptă să intre opt nave la operare, iar în rada portului Midia, alte două nave.