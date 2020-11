Tractorul românesc, în atenţia unei companii din Egipt

Zilele trecute, secretarul de stat în Ministerul Economiei, Iulian Cristian Simu, a avut o întrevedere, la Cairo, cu general locotenent Abdel Moneem El-Terras, preşedinte şi director general al Organizaţiei Arabe pentru Industrializare (OAI).





La întâlnire a participat şi Mihai Ştefan Stuparu, ambasadorul României în Egipt, precum şi reprezentanţi ai unor companii româneşti. Intensificarea relaţiilor economice româno-egiptene, atât în industria de apărare şi sectoarele conexe (IT, comunicaţii, securitate cibernetică etc), cât şi în alte domenii de interes pentru ambele părţi (agricultură, industria prelucrătoare, construcţia de maşini-unelte etc) au fost temele principale ale discuţiei. Conform Agerpres, preşedintele AOI, Abdel Moneem El-Terras, şi-a exprimat convingerea că relaţiile bilaterale dintre cele două ţări vor continua evoluţia pozitivă, inclusiv în plan economic şi comercial. Din partea conducerii OAI a fost subliniată importanţa creşterii investiţiilor în Egipt şi pentru realizarea de transfer tehnologic din România spre Egipt. În acest sens, partea egipteană a propus iniţierea unui proiect de revitalizare a tractorului românesc U650 folosind cele mai noi tehnologii, pentru a satisface necesităţile pieţelor africane. Republica Arabă Egipt reprezintă unul dintre principalii parteneri comerciali ai României în zona Africii. În primele 9 luni ale anului 2020, schimburile comerciale româno-egiptene au totalizat 452,58 milioane de dolari, din care exporturile României au reprezentat 364,17 milioane de dolari şi importurile 88,41 milioane de dolari.

