Totul despre marele concurs de la Antifraudă

1.461 de posturi de inspector antifraudă sunt puse la bătaie, dintre care 116 la ConstanțaGarda Financiară este cu un picior în groapa istoriei. „Decesul” este anunțat pentru data de 30 octombrie 2013. Din „cenușa” ei se va naște Direcția Generală Antifraudă Fiscală, care se vrea o Mărie cu altă pălărie.Pregătirile pentru venirea pe lume a noii instituții sunt în toi. Atribuțiile și organigrama ei au fost stabilite, echipa de conducere interimară a fost numită, iar posturile de execuție au fost scoase la concurs.Comisarii Gărzii Financiare sunt, deja, cu valizele la ușă, în așteptarea preavizelor. Le vor primi pe data de 30 septembrie sau pe 1 octombrie.Au fost scoase la concurs 1.461 de posturi de execuție, dar niciunul de șef de direcție, de serviciu sau de birou. Conducătorii structurilor din Garda Financiară sunt în mare încurcătură. Se pare că vor fi nevoiți să intre în competiția pentru un post de execuție.Din cele 1.461 posturi puse la bătaie de Direcția Generală Antifraudă Fiscală, 280 de posturi sunt la Direcția de Combatere a Fraudelor. Pentru Direcția Regională Antifraudă 2 Constanța, care va cuprinde 10 servicii de control antifraudă și un serviciu sinteză și raportări, sunt prevăzute 100 de posturi de execuție. Este vorba de: 30 de posturi de inspector antifraudă superior, 36 de inspector antifraudă principal, 30 de inspector antifraudă asistent și 4 de inspector antifraudă debutant.Tot pentru județul Constanța, în cadrul Direcției de Combatere a Fraudelor, sunt scoase la concurs 16 posturi: 6 de inspector anti-fraudă superior, 5 de inspector antifraudă principal, 4 de inspector antifraudă asistent și unul de inspector antifraudă debutant.Pentru a participa la concurs, candidatul va trebui să îndeplinească mai multe condiții, printre care: să aibă capacitate de exer-cițiu (nu se precizează ce înțelege Ministerul Finanțelor Publice prin această noțiune), starea de sănătate să corespundă cerințelor postului, să aibă studii superioare economice sau juridice, cazierul să fie curat, să nu fi fost destituit sau concediat din motive disciplinare în ultimii șapte ani și să nu fi făcut poliție politică.Vechimea în specialitate cerută diferă în funcție de post: 9 ani pentru inspectorul antifraudă superior, 5 ani pentru principal și un an pentru asistent. În mod firesc, debutantului nu i se solicită vechime în specialitate.Candidații vor trebui să depună la dosarul de înscriere, printre altele: cazierul judiciar și două avize psihologice, unul cu privire la evaluarea complexă a candidatului și altul care să indice nivelul de integritate al acestuia.Inițial, Ministerul Finanțelor stabilise ca testarea psihologică să fie efectuată în cadrul laboratoarelor de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne. În final s-a renunțat la această idee (din rațiuni ce nu au fost prezentate public), dându-se libertate candidaților să se adreseze oricăruia dintre cele 1.124 de cabinete psihologice din întreaga țară, autorizate de Colegiul Național al Psihologilor.În județul nostru sunt 61 de cabinete, dintre care: 45 la Constanța, 7 la Mangalia, câte 2 la Năvodari și Cumpăna, câte unul la Cernavodă, Eforie Nord, Medgidia, Agigea și Lazu.Având în vedere greutatea pe care o are testarea psihologică în evaluarea și selecția viitorilor inspectori antifraudă, ar trebui ca toate cele 1.124 de cabinete psihologice să facă evaluarea în baza unei metodologii unitare, respectiv cu aceeași baterie de teste, care să fie omologate și validate pe populația României, pentru tipul de funcție pentru care se cere avizul. Am foarte mari îndoieli că lucrurile stau așa și cred că multe dintre evaluările efectuate vor fi formale, lipsite de validitate.Concursul va cuprinde trei etape: selecția dosarelor, proba scrisă (care va avea loc pe data de 19 octombrie) și interviul. Proba scrisă constă în rezolvarea unor teste grilă, cu întrebări dintr-o bibliografie extrem de stufoasă. Candidații trebuie să stăpânească cât mai bine un număr de 34 de legi, coduri, ordonanțe, ordonanțe de urgență, hotărâri de guvern, ordine de ministru și regulamente, cu modificările și adăugirile de rigoare.Întrebarea pe care ne-o punem cu toții este: viitoarea Direcție Generală Antifraudă Fiscală va fi mai eficientă decât actuala Gardă Financiară? Se știe că în pielea noilor inspectori antifraudă vor fi, în mare parte, vechii comisari, oameni ale căror performanțe și limite sunt cunoscute. Diferă structura organizatorică a instituției și, probabil, vor fi alți șefi decât cei din actuala Gardă Financiară.Modificarea organigramei și schimbarea șefilor poate contribui într-o oarecare măsură la îmbunătățirea activității antifraudă, dar prea puțin. Noua instituție va fi cu adevărat performantă dacă va veni cu strategii și metode noi, a căror eficiență a fost testată în acțiunea de combatere a evaziunii și criminalității economice și dacă va reuși să le insufle inspectorilor antifraudă atitudini și comportamente de luptători incoruptibili.