Totul despre avionul românesc IAR - 99 Şoim şi producătorul său

Totul despre avionul românesc IAR - 99 Șoim și producătorul său

Potrivit Ministerului Economiei, industria națională de apărare realizează produse cu performanțe tehnologice la nivel mondial. Avionul IAR-99 ȘOIM este între cele mai bune din lume utilizate pentru antrenamentul avansat, destinat inclusiv pentru avioanele multirol, precum și pentru misiuni de sprijin aerian apropiat și de recunoaștere.Societatea Avioane Craiova a primit, săptămâna trecută, „Diploma de Excelență” a Departamentului pentru Industria de Apărare. Diploma a fost acordată pentru derularea cu succes a Programului avionului IAR-99 Șoim și pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea de producție și export. În prima parte a anului 2015, Avioane Craiova S.A. a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri de 13%, iar în domeniul exportului o creștere de 86,50%. Succesul din acest an a fost asigurat de diversificarea portofoliului de comenzi atât pentru piața internă cât și cea externă.Pentru Statul Major al Forțelor Aeriene Române, compania a derulat un amplu program de reparații și mentenanță pentru un număr de 5 aeronave de tipul IAR - 99 Șoim, cel mai mare număr de aeronave reparate într-un singur an. Pentru partenerii externi au fost desfășurate activități de MRO (maintenance, repair and overhaul) la aeronave de tip C-130 Hercules și s-a certificat pentru mentenanță avioane BOEING 737.După 1990, Avioane Craiova SA a traversat o perioadă dificilă din punct de vedere economic. În ultimii ani însă, datorita schimbării strategiei manageriale și colaborării cu firme europene de prestigiu pentru fabricarea de componente și subansamble pentru avioane de transport, societatea a reușit sa își extindă activitatea și în domeniul aviației civile. Au fost extinse relațiile de colaborare cu firme precum Bombardier Transportation, Fokker Aerostructures, Israel Aircraft Industry, SABCA s.a. Societatea Avioane Craiova S.A. este renumită prin istoria și tradiția în realizarea de avioane militare de tip IAR-93 VULTUR pentru atac la sol, în doua variante IAR-93 A (versiune cu unu și două scaune) cu motor VIPER 632-41 și varianta IAR-93 B (versiunea cu unu și doua scaune) cu motor VIPER 633-47, precum și avionul IAR - 99 SOIM destinat pentru antrenamentul avansat și alte misiuni. Dezvoltarea avionului IAR-99 Soim a fost demarată în anii 1970, fiind primul avion reactiv 100% proiectat și realizat integral în România și care se mai află în serviciul Fortelor Aeriene Romane. Este practic încununarea muncii mai multor specialiști și profesioniști de excepție din domeniul aeronautic și în mod special cei din cadrul Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” - proiectantul general. Primul prototip realizat a efectuat primul zbor în decembrie 1985. Caracteristicile sistemelor de avionică și armament ale avionului permit antrenarea piloților pentru a zbura pe avionul MIG-21 Lancer sau pe avioanele moderne ale generației viitoare, precum F-16 , care vor intra în dotarea României în calitate de țară membră NATO.La realizarea acestui tip de avion, Avioane Craiova SA colaborează cu principalele societăți din industria aeronautică românească: Aerostar SA Bacău, Aerofina SA București, Turbomecanica SA București, IAR SA Ghimbav, Aeroteh SA București, precum și cu Institutul Național de Construcții Aerospațiale, Centrul de Cercetări și Încercări de Zbor. Prin ansamblul de capabilități precum și nivelul înalt de siguranță implementat la care se adaugă un complex de interacțiuni și simulări de situații între elev și instructor, IAR - 99 Șoim se situează printre cele mai moderne din lume. Există foarte puține aeronave din această categorie care sunt capabile de: interceptare, lupta aeriană apropiată, tragere și bombardament, navigație-aterizare și marcare, modul de operare „manual” pentru situații de urgență, modul de operare „largare” de avarie a acroșajelor.Principalele caracteristici tehnice ale avionului IAR-99 Soim : lungimea (fără tubul Pitot) - 11,01 m; anvergura -10,16 m; inălțimea - 3,898 m; masa avionului gol echipat -33.20 kg ; masa maximă la decolare: a) varianta lisă cu doi piloți – 4.600 kg si b) varianta de luptă cu container tun și patru suporți multipli cu 3 bombe (2 x 100 kg + 1 x 50 kg fiecare) - 5.850 kg; tracțiunea motorului în condiții standard -1.760 – 1.814 kgf.Din punct de vedere al performanțelor avionului cele mai importante sunt: viteza maximă în zbor orizontal la 760-865 km/h; viteza ascensională la 25-30 m/s; plafonul practic (Vv =2,5 m/s) 12.000 m; lungimea de decolare 850 m; lungimea de aterizare 950 m; durata maximă de zbor cu combustibil intern 2h30min; distanța maximă de zbor cu combustibil intern 1.100 km. Avionul IAR-99 dispune de cinci puncte de acroșare pe care se pot monta mai multe sisteme de arme printre care, alături de tunul de 2x23 mm (GSx23 L-200 lovituri), bombe: 50 kg, 100 kg, 250 kg, muniție autodirijată:OPHER (LGB), rachete: Python III, R3S/R13M, R60; container FOTO/ECM/LDP.În prezent, specialiștii de la Avioane Craiova colaborează cu cercetătorii de la Institutul Național pentru Cercetări Aerospațiale „Elie Carafoli” din București pentru construirea noii generații de avioane de antrenament, succesoarele IAR 99 Șoim TD (Technology Demonstrator – Demonstrator Tehnologic).Elementele de noutate ale IAR-99 TD sunt : includerea radarului în dotarea aeronavei; sistem integrat de comandă și control de ultima generație; sistem de comunicații actualizat; creșterea puterii și reconfigurarea motorizării; reconfigurarea sistemului de arme, adăugându-se și două grinde de acrosaj pentru rachete la capetele planurilor; climatizare eficientă și moderna a cabinei; sistem de casca electronica cu afișaj; modernizarea sau adaptarea unor sisteme de bord care să fie aplicabile și aeronavelor existente în uz; introducerea jambei de bot orientabile, soluție aplicabilă și IAR-99 existente.Realizarea IAR-99 Soim (TD) va asigura continuarea tradițiilor profesionale ale specialiștilor români, continuarea producției unei aeronave 100% proiectată și fabricată în România, dotarea forțelor aeriene cu un avion care asigura antrenamentul avansat la costuri reduse, ducerea unor acțiuni de luptă în sprijinul forțelor terestre, precum și posibilitatea exportului unui produs românesc cu valoare adăugată mare.