Toţi navaliştii constănţeni sunt… olimpici

Toți navaliștii constănțeni sunt… olimpici

Concursul de sănătate și securitate în muncă a intrat în tradiția Șantierului Naval Constanța. Ediția din acest an aduce un element de noutate. La startul lui se vor alinia nu doar lucrătorii din sectoarele productive, ci și cei din compartimentele tehnice și administrative. „Toți cei ce lucrează în șantierul nostru au obligația legală să cunoască normele de sănătate și securitate în muncă. Ca urmare, trebuie să intre în competiție. Sindicatul Liber al Navaliștilor și administrația companiei dau o mare importanță acestei acțiuni. Este un prilej pentru toți angajații să revadă normele și procedurile în domeniu, să le aprofundeze și să își verifice cunoștințele în sistem competițional. Așteptările noastre sunt mari de la această acțiune. Ea trebuie să modifice atitudinile, comportamentele, astfel încât SNC să fie o companie cu zero accidente de muncă și zero îmbolnăviri” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Dede Perodin, președintele sindicatului.„Olimpiada” sănătății și securității în muncă este organizată de SLN și departamentul de securitate în muncă, în perioada 1 august - 31 octombrie 2011. Prima fază, este cea de masă, la nivel de formație de maistru. Urmează fazele pe atelier, divizie și pe unitate. Primii trei clasați vor fi răsplătiți cu premii în obiecte. În plus, ei vor reprezenta Șantierul Naval Constanța la concursul organizat la nivelul Federației „Metal”.