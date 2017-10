Topul profitabilităţii operatorilor portuari

1

Adevaratii profitori=duty free

Am cumparat de la magazinul din port, acela cu nume pompos travel free, un sampon, dupa 2 saptamani pielea capului s-a iritat, cand am cerut relatii am aflat ca acele produse (cosmeticele) sunt produse care nu se mai fabrica pentru piata vestica (practic expirate) sau produse ce trebuiau distruse in germania/austria, dar bune pentru prostii de romani! Cu o cifra de afaceri de peste 12 milioane euro anual, este de inteles ce contrabanda este acolo cu gunoaiele altora.De la ceasuri cu baterii moarte, pana la jucarii potential periculoase, cosmeticele cu potential cancerigen...etc.Nimeni dar NImeni nu verifica modul in care firma aceea vinde produsele, cum aplica singura traducerile (traduceri proprii), cum si cine a autorizat vanzarea de cosmetice expirate, zacute cu anii prin depozitele din vestul europei! Cu peste 5 milioane lei anual...cine sa aiba curaj?