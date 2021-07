Topul produselor utile pe perioada caniculei

Indiferent cu câtă nerăbdare așteptăm perioada călduroasă din timpul verii, nimic nu ne poate pregăti pentru prima zi cu adevărat caldă și lipicioasă. Când valul de căldură se rostogolește, practic, în oraș, începem să tânjim după o zi răcoroasă, care să ne mențină în parametri confortabili.Din fericire, odată cu evoluția tehnologiei, au fost proiectate o mulțime de produse pentru răcire, care să susțină o ambianță plăcută, în ciuda căldurii insuportabile.Ne sunt sugerate, în primul rând, gadget-urile și aparatele cunoscute deja de mulți dintre noi, cum ar fi ventilatorul și aparatul de aer condiționat. Aceste produse sezoniere sunt esențiale pentru răcirea zonelor vizate ale locuinței în lunile de vară.Există și produse mai puțin cunoscute, cum ar fi ventilatorul inteligent, conceput pentru a fi potrivit sub pat, cu scopul de a menține zona răcoroasă în timpul somnului. Ne putem asigura astfel o noapte fără sudoare. Cearșafurile vor fi ușoare și respirabile, iar pijamalele răcoroase.În cele ce urmează ne sunt prezentate câteva dintre cele mai bune idei în materie de dispozitive de răcire a locuințelor sau a anumitor zone din încăpere:1 – Ventilatorul turnEste o investiție excelentă. Putem folosi gadget-ul după cum ne este necesar, pe tot parcursul anului. Indiferent dacă avem aer condiționat sau nu, putem configura acest tip de ventilator în orice zonă a încăperii care necesită aer rece. Deși nu dă impresia, poate răcori o cameră întreagă cu ajutorul celor trei trepte de viteză și a temporizatorului de oprire automată.2 – Aparat de aer condiționat portabilAtunci când o unitate de aer condiționat de calitate poate părea destul de costisitoare, un ajutor de nădejde poate fi noul aparat de aer condiționat portabil. Acesta este ușor de instalat și vine însoțit de telecomandă. Are suficientă putere pentru a răci încăperi de până la 250 de metri pătrați și poate funcționa ca un dezumidificator pentru menținerea spațiilor răcoroase și uscate.3 – Așternuturi din materiale specialeAparatele nu sunt singura modalitate de a ne feri de căldura sufocantă. Deasemenea, ne putem moderniza așternuturile prin achiziția unor cearșafuri respirabile, fabricate din lyocell. Lyocell-ul este compus din fibre de celuloză, realizate prin dizolvare, material des întrebuințat pentru fabricarea tipurilor de îmbrăcăminte utilizat de anumiți sportivi în perioadele caniculare.4 – Ventilator de răcire pentru paturiAvem posibilitatea de a ne îmbunătăți rutina de somn cu această mașinărie de răcire. Odată instalat, un ventilator oferă aer rece sub cearșafurile de pat pentru a împiedica transpirația excesivă din nopțile fierbinți de vară. Ba mai mult, putem controla volumul de aer prin setarea lui de la telecomandă.Este la fel de util iarna, mulțumită funcției de căldură, fapt ce sporește confortul și în anotimpul rece.5 – Prosop de răcireNu există nimic mai reconfortant în zona cefei decât un prosop răcoros, atunci când vara își intră în grații și se instalează valul de căldură. Putem opta pentru un prosop reutilizabil, absorbant, care va menține timp de trei ore o temperatură cu 20 de grade sub temperatura corpului nostru.6 – Tricouri ușoare și supradimensionatePăstrăm transpirația nocturnă la distanță dormind în tricouri ușoare și supradimensionate, confecționate dintr-un amestec de bumbac și poliester respirabil, care atârnă liber pe corp, generând un efect de răcire.Pentru un plus de nuanță, putem opta pentru diferite culori.7 – Perne de pat cu răcireNe putem bucura de senzația de pernă răcoroasă pe tot parcursul nopții dacă ne orientăm către un set de perne cu spumă cu gel. Acestea sunt hipoalergice, realizate de cele mai multe ori din fibră de bambus, aspect ce ne conferă o senzație naturală de răcire.Pernele sunt însoțite în majoritatea cazurilor de huse lavabile, ușor detașabile.Trecând în revistă produsele de mai sus, putem concluziona prin a spune că este de bun augur să existe în locuința noastră cel puțin un astfel de articol.Condițiile de temperatură ridicată au atât de multe efecte negative asupra oamenilor, provocând disconfort și privare de somn și relaxare.Cele mai bune mijloace de răcire rămân, în prezent, ventilatoarele, aparatele de aer condiționat și răcitoarele de aer.